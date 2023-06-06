Fatih Terim'den gündeme oturan Ali Koç paylaşımı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Fatih Terim, sosyal medyadan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yer aldığı bir videoyu paylaştı. Terim paylaşımını kısa süre içerisinde silerken yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı Ali Koç'lu paylaşımla herkesi şaşırttı. Kısa süre içerisinde paylaşım silinirken, deneyimli hoca hesabından kontrol dışı paylaşımda bulunulduğunu açıkladı.

PAYLAŞIM KISA SÜRE İÇERİSİNDE SİLİNDİ

Fatih Terim'in hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç ile birlikte yer aldığı bir video kullanıldı. Videoda deneyimli hocaya ait olan, "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz." sözlerinin yer alması dikkat çekti. Paylaşım kısa süre içerisinde silinirken, Fatih Terim'den açıklama geldi.

"KONTROL DIŞI PAYLAŞIMDA BULUNULMUŞTUR"

Deneyimli hoca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.