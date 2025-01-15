Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh ile karşılaştı. Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen ev sahibi takım, müthiş bir geri dönüşe imza atarak 2-1 kazanmayı başardı.

GALİBİYET GOLÜ 90+7'DE GELDİ

Al Riyadh 56. dakikada Yehya Shehri ile 1-0 öne geçti. Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+7. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.

GOL SEVİNCİ VİRAL OLDU

Öte yandan Fatih Terim'in son dakika golünün ardından yaşadığı sevinç maça damga vurdu. Terim'in galibiyeti getiren golden sonraki anları kısa sürede viral oldu.

İLK LİG MAÇINI KAYBETMİŞTİ

Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini aldı. Al Shabab, Fatih Terim'le ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye 3-2 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından Al Shabab puanını 26'ya çıkardı. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Shabab, Al Ittihad ile oynayacak. Al Riyadh ise Al Taawon'u ağırlayacak.