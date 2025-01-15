Üye Girişi
Haberler
Trump resmen açıkladı! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik

Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Al Riyadh'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 90+7. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya Terim bu golden sonra yaşadığı sevinç damga vurdu.

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh ile karşılaştı. Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen ev sahibi takım, müthiş bir geri dönüşe imza atarak 2-1 kazanmayı başardı.

GALİBİYET GOLÜ 90+7'DE GELDİ

Al Riyadh 56. dakikada Yehya Shehri ile 1-0 öne geçti. Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+7. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.

Herkes bu görüntüleri konuşuyor: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

GOL SEVİNCİ VİRAL OLDU

Öte yandan Fatih Terim'in son dakika golünün ardından yaşadığı sevinç maça damga vurdu. Terim'in galibiyeti getiren golden sonraki anları kısa sürede viral oldu.

Herkes bu görüntüleri konuşuyor: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

İLK LİG MAÇINI KAYBETMİŞTİ

Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini aldı. Al Shabab, Fatih Terim'le ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye 3-2 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından Al Shabab puanını 26'ya çıkardı. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Shabab, Al Ittihad ile oynayacak. Al Riyadh ise Al Taawon'u ağırlayacak.

Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Muhabirin sorduğu iddia Bakan Tekin'i kızdırdı: İspatlasınlar
img

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
img

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGüven1453:

Fatih Terim'i devri bitti ne diye ikide bir bunu haber yapıyorsunuz.daha genç daha kaliteli teknik direktörlerimiz var artık..

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Terim bitti demeden bitmiyor, unutmayalım bunu ;)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHainKOXPER :

fatih hocamız paraları dışarda çıtıt çıtır yiyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıufo:

fatihi yakında sepetlerler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu

Valilik acı bilançoyu duyurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.