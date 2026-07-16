Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transferde hızlı hareket ettiklerini ve yeni gelişmelerin olacağını söyledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Tekke, kamp çalışmalarına 10 gün önce başladıklarını hatırlattı.

Cabral ve Pina'nın kısa sürede takıma katılacağını belirten Tekke, Oulai'nin durumuyla ilgili olarak, "Kalacak mı, gidecek mi görüşmeler devam ediyor. Bu konuda yazılıp çizilenler de var. Özellikle transferde hızlı hareket ettik. Bence gayet iyi işler yaptık. Son bir iki hamlemiz daha olacak. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve ekibimiz bunun için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

"Daha heyecanlıyız"

Tekke, takıma katılan oyuncuların oyun anlayışına ve formasyonlara alışmasının önemli olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde çok uzun bir süre olduğunu söyleyemem. Fiziksel ve taktiksel çalışmaları bir arada yürütmek kolay değil. Başlangıç açısından zor bir süreç bekliyoruz ama transfer açısından bence gayet iyi gidiyoruz. Tüm koşulları değerlendirdiğimizde daha heyecanlıyız. Gerçekler eninde sonunda kendini ortaya çıkarır, gizlenemez."

Metehan Mimaroğlu: "Bütün özverimi sahaya yansıtacağım"

Trabzonspor'un yeni transferlerinden sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ise Karadeniz ve Trabzon'u yakından tanıdığını, kendini bölgenin bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Rize'de doğduğunu ifade eden Metehan, "Babam ve ailem de bu bölgede doğup büyüdü. Burayı, insanını ve insanların sıcakkanlılığını çok seviyorum. Bölgenin havasına oldukça hakimim. İnşallah bizi güzel günler bekliyor." diye konuştu.

Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bordo-mavili takımda forma rekabetine değinen 32 yaşındaki sol kanat, "Bu rekabetten en çok Trabzonspor yararlanacak. Hepimiz forma rekabetinde mücadele edeceğiz. Tek düşüncemiz de Trabzonspor'a katkı vermek." dedi.

Metehan, hayatında hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Hayat böyle. Ne iş yaparsanız yapın, mücadeleyi bırakmamanız gerekiyor. Çok takımda oynadım ve her ligde tecrübem var ama burası çok özel benim için. Burada göstereceğim performans bugüne kadarki tecrübelerimden beni daha mutlu edecek. Buraya katkı verebilmek için elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım. Çok mutluyum."

Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun planını değerlendiren Metehan Mimaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih hocamın bu konuda oyun planları çok net. Bize onu dün aktardı, analizlerimizi yaptık. Sahada da dün çalışmalarına başladık. Ben de gole yakın bir oyuncuyum. Gol pası vermeyi hep isteyen bir oyuncuyum. Hep golü arayan bir oyuncuyum. Gol ya da asist yapacağımı düşünüyorum. Onuachu ve Umut da hava hakimiyeti çok iyi oyuncular, onları beslemek lazım. Benim de böyle bir kabiliyetim olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlara da gol konusunda yardımcı olacağım."

Trabzonspor'un bulunduğu her kulvarda öncelikli hedefin şampiyonluk olacağını aktaran Metehan, "Ben bunun bilincindeyim. Bunun için de bütün özverimi sahaya yansıtacağım. Bunun için hem baskılı bir oyun hem de galibiyete en kısa sürede ulaşma oyununu geliştirmeye çalışıyoruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah sonu güzel olacak." ifadesini kullandı.

Metehan, kampın ilk bölümünün fiziksel anlamda çok yoğun geçtiğini, baskılı ve tempolu bir oyun sergilemek istediklerini kaydetti.

Antrenman

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takımın akşam antrenmanına izinli olan Cihan Çanak, Cabral ve Pina ile rahatsızlığı bulunan Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Sakatlıkları devam eden Batagov ve Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı salonda sağlık ekibiyle çalıştı.