Fatih Tekke, Trabzonspor'un En Yüksek Puan Ortalamasını Elde Eden Teknik Direktörü Oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın son 15 yıldaki teknik adamları arasında en yüksek puan ortalamasını yakaladı. Tekke, Avcı'nın şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda elde ettiği 2.13 puan ortalamasının önüne de geçti.

Trabzonspor'un 2010-2025 yılları arasındaki 15 yıllık teknik direktör performans tablosuna bakıldığında, bordo-mavililerin mevcut teknik adamı Fatih Tekke'nin, bu sezonki takım performansında galibiyet ve puan ortalamasında ön sırada yer alarak zirveye yerleşti. 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş, 2.41 puan ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı. Söz konusu sezonunda ardından Tekke, güncel tabloda en yüksek puan ortalamasına ulaştı.

İstikrar ve Şampiyonluk

Trabzonspor'da 2019-2020 Eddie Newton döneminde galibiyet oranının yüzde 14'lere düşmesi ve maç başına puan ortalamasının 0.7'lerede yer almasının ardından bordo-mavililer, Abdullah Avcı'yı takımın başına getirerek istikrarın başlangıcını oluşturdu. Avcı, ilk sezonunda puan ortalaması 2.0'a çıkarttı. 2021-2022 sezonunda ise galibiyet oranını yüzde 61'lere yükselen Karadeniz ekibi puan ortalamasını ise 2.13'e çıkardı. Karadeniz ekibi bu çıkışın ve istikrarın karşılığını da şampiyonlukla aldı.

Şampiyonluk sonrası teknik adam değişiklikleri yeniden hız kazandı

Trabzonspor, 38 yıl sonra kazandığı resmi şampiyonluğun ardından 2022-2023 sezonunda Abdullah Avcı'nın son döneminde galibiyet oranı yüzde 48'lere düştü. Maç başına puan ortalaması ise 1.65'e geriledi ve sürecin sonunda Avcı ile bordo-mavili kulübün yolları ayrıldı.

Orhan Ak'ın kısa döneminin ardından Nenad Bjelica'yı göreve getiren Karadeniz temsilcisi, ilk dönemde yüzde 50 galibiyet oranı ile 1.50 puan ortalaması elde etti. 2023-2024 sezonunda aynı çizgide devam etmesinin ardından Bjelica ile yollarını ayıran bordo-mavililer, söz konusu sezonda takımın başına yeniden Abdullah Avcı'yı getirdi. Ligin geri kalan bölümünde yüzde 57'lik galibiyet oranı yakalayan Avcı, 1.83 puan ortalaması elde etti.

2024-2025 sezonuna Avcı ile başlayan Trabzonspor, Avrupa'ya veda edilmesinin ardından Ligde sadece 1 maça çıktı. Aynı sezonun devamında ise göreve gelen Şenol Güneş, takımı 1.30 puan ortalamasına taşıdı.

Fatih Tekke'nin dokunuşuyla yeniden yükseliş

2024-2025 sezonunda Fatih Tekke, bordo-mavili kulübün efsane ismi Şenol Güneş'den takımı devraldı. Sezonun geri kalan kısmında ise Tekke, puan ortalamasını 1.70'lere çıkardı.

Bu sezon ise Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer galibiyet oranını yüzde 70'lere çıkarttı ve puan ortalaması da 2.30 oldu. Karadeniz ekibinde, şampiyonluk sonrası yaşanan düşüşün ardından bordo-mavililer yeniden bir ivmelenme ve yapılanma sürecine başladı.

Trabzonspor'un son 15 yılında görev alan teknik direktörler ve puan ortalamaları şöyle:

2010-2011 Şenol Güneş: 2.41

2011-2012 Şenol Güneş: 1.65

2012-2013 Tolunay Kafkas: 1.47

2013-2014 Mustafa Reşit Akçay: 1.45

2013-2014 Hami Mandıralı: 1.71

2014-2015 Vahid Halilhodziç: 1.14

2014-2015 Ersun Yanal: 1.80

2015-2016 Şota Arveladze: 1.27

2015-2016 Sadi Tekelioğlu: 1.43

2015-2016 Hami Mandıralı: 1.07

2016-2017 Ersun Yanal: 1.50

2017-2018 Ersun Yanal: 1.13

2017-2018 Rıza Çalımbay: 1.77

2018-2019 Ünal Karaman: 1.82

2019-2020 Ünal Karaman: 1.88

2019-2020 Hüseyin Çimşir: 1.80

2020-2021 Eddie Newton: 0.7

2020-2021 Abdullah Avcı: 2.03

2021-2022 Abdullah Avcı: 2.13 (Şampiyonluk sezonu)

2022-2023 Abdullah Avcı: 1.65

2022-2023 Nenad Bjelica: 1.50

2023-2024 Nenad Bjelica: 1.50

2023-2024 Abdullah Avcı: 1.83

2024-2025 Abdullah Avcı: 1.0

2024-2025 Şenol Güneş: 1.30

2024-2025 Fatih Tekke: 1.73

2025-2026 Fatih Tekke: 2.30 (Devam ediyor) - TRABZON