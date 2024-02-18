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Fatih Tekke: Skor ne olursa olsun oynamaya çalışmalıyız

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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor maçının ardından takımının performansını değerlendirdi ve savunma problemlerine dikkat çekti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Skor ne olursa olsun oynamaya çalışmalıyız. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemem. Bugün ondan vazgeçtik ve hep söylediğim gibi yerleşik savunmada halen problemlerimiz devam ediyor" dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hafta boyunca savunmasını yaptıkları pozisyonda karşılaşmada hata yaptıklarını belirtti. Skor ne olursa olsun oynamaya çalışan bir takım olduklarını söyleyen Tekke, "İki farklı yarı var. İlk yarı istediğimize yakın oynamaya çalışan, baskıları iyi yapan, sakin kalan ve avantajlı bir skorla içeri giden bir Alanyaspor vardı. İkinci yarı hiç beklediğimiz gibi değildi. Tamamen oynamaktan vazgeçen ikinci toplarla, kazandığı toplarla oynamaya çalışan bir Alanyaspor vardı. Balotelli değişikliğinden sonra giren oyuncuları bilmiyorduk. Oyuncuların ismi, kalitesi belli. Kırılma anı savunma yaparken çok absürd bir penaltı verildi. Sonrasında hafta boyunca savunmasını çalıştığımız pozisyonda hata yaptık, cezalandırıldık. Son dakikada yediğimiz gole nasip diyebiliriz. Kaybedilmiş 2 puan gibi gözüküyor ama Adana Demirspor ikinci yarıda çok fazla şans yakaladı. Nedeni Sisto'yu değiştirmek zorunda kalışım. Sarı kartı nedeniyle Sisto'yu değiştirdim. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Skor ne olursa olsun oynamaya çalışmalıyız. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemem. Bugün ondan vazgeçtik ve hep söylediğim gibi yerleşik savunmada halen problemlerimiz devam ediyor. Bugün bu konuda cezalandırıldık. Önümüzde oynamaya çalışan oyunculardan kurulu Karagümrük maçı var. İnşallah kaybettiğimi iki puanı orada telafi ederiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Fatih Tekke Spor Güncel Haberler

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