Fatih Tekke: 'Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz'

- Fatih Tekke : "Cesaretimizi kıracak bir şey yaşamadık"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray karşısında cesaretlerini kıracak bir şey yaşamadıklarını belirterek, kupayı Trabzon'a getirmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, bugün olumsuz olarak topun biraz daha kendilerinde kalması gerektiğini belirterek, "Olumsuz olarak bunu söyleyebilirim. İlk yarı iki tane pozisyon vardı, onlardan bir tanesinin gol olması gerekiyordu. Ön göremediğimiz sakatlıklar oldu. Enis'in ve ardından Okay'ın sakatlanması nedeniyle değişikliğe gittik. Genel hatlarıyla çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Baskıda Muslera'yı boş bıraktık sadece. Uzun toplarla oynamaya çalıştılar. İlk gol durun toptan oldu ve hatamız var. İkinci gol de geçişten oldu. Küçük bir hatadan dolayı cezalandırıldık. Rakibimizde değerli oyuncu çok fazla" dedi.

"Sezonun en önemli maçını oynayacağız"

Önlerinde sezonun en değerli maçı olduğunu belirten Fatih Tekke, "Kolay bir maç değil. Bugün Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum. Kupa maçı daha farklı olacaktır. Savic'in durumu yarın belli olacak. Okay'ın durumunu bilmiyoruz. Enis Destan 2-3 hafta olmayacak. Bu maçın sonunda iyi ki rotasyon yapmışım diyorum. Trabzonspor'umuzun bu yılki en önemli maçı çarşamba günü olacak. Umarım taraftarımızı mutlu ederek geleceğimiz adına Avrupa kupalarıyla devam etmek bu bizim için çok çok önemli ve değerli. Umarım bunu başarırız. Bizim her maçımız zor oluyor. Kolay olmuyor. Umarım kazanırız" ifadelerini kullandı.

"Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz"

Hakem yönetimiyle ilgili olarak ise Fatih Tekke, "Her maçı izlemeye çalışıyorum. Türkiye'nin ikliminde konuşulan konular var. Tekrar içerde konuşurken o pozisyona baktım. Ofsayt çizgisi çekilen adamın arkasındaki adam görülmüyor. Enteresan bir şey. Geçen hafta bundan dolayı serzenişimiz oldu. Yaşananlar orta da bunları konuşarak kafa ağrıtmaya gerek yok. Biz iyi bir kadroya karşı oyuncularım ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiler. Galatasaray takımı uzun toplarla hücum yapmaya çalışan, bu toplarda bazen başarılı olan bazen de bizim başarılı olduğumuz bir maç oldu. Oyuncularımız performansından arzusundan memnunum. Çok şükür ki cesaretimizi kıracak şeyler yaşamadık. Daha güçlü ve daha cesur bir şekilde final müsabakasını hazırlanacağız. Kupa maçını kazanmak ve Trabzon'a getirmek istiyoruz" diye konuştu.