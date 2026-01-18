Fatih Tekke: 'Kocaelispor bana göre 1 puan alacak, belki galip gelebilecek oyun oynadı'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından, "Kocaelispor bana göre 1 puan alabilecek, belki de galip gelebilecek oyun oynadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocelispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, "Bu havada buraya gelen herkese teşekkür etmek lazım. Geldiğimizden bu ana kadar karşılamadan, uğurlamaya taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Önce onlara armağan olsun. İlk yarı olumsuz şeyler var, 2-3 pozisyon var. İkinci yarı daha çok ikili mücadeleyle geçti. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri. Çok duygulu oynayan takım. Allah'ın lütfu; açıkçası hiç beklemediğimiz bir anda Muçi'nin attığı golle 2-1 bitirdik. Genelde beraberlik kokan, bazen Kocaeli lehine olan maçtı. Kontrolde tutabilmemiz için pas kalitemizin basit top kayıplarımızın olmaması gerekiyor. Genel anlamda giren herkes elinden geleni yaptı. İkinci yarıya galip gelerek başlamak bizim için çok değerliydi" diye konuştu.

"Duyguyu daha yukarıya çıkarmamız lazım"

Transfer konusunda 11 aydır oyuncu izlemesi yaptıklarını belirten Tekke, "Transfer konusunda başkanımız, yönetim kurulumuz, izleme ekibimiz ve bizler 11 aydır oyuncu izliyoruz. Trabzonspor'un faydasına, oyununa, yapısına, mali yapısına en uygun ve faydalı kim olacak seçenekleri çıkarıyoruz. Bazen nokta transfer istiyoruz, bazen olmayabiliyor. Devre arasında daha zor. Geldiğimden bu yana aldığımız risklere baktığımızda; bugün Trabzonspor'un içerdeki genç oyuncuların değeri 100 milyonu aşabilir. Trabzonspor için olması gereken durum. Bu yönde devam ediyoruz. Düşündüğümüzün aksi olan durum şu an yok. Sakatlarımız ve cezalılarımız olduğunda problem yaşayabiliriz. İkinci yarı bu artabilir, rakipler de güçlendi. Taraftarımızın bizden, bizim oyunculardan beklediğimiz duyguyu daha yukarı çıkarmamız lazım. Bunun için de süre ve tekrarlar lazım" şeklinde konuştu.

"Oyuncular 4-5 milyon Euro istiyor, bonservisi söylemiyorum bile"

İhtiyaçları olan mevkilerin herkesin malumu olduğunun altını çizen Fatih Tekke, "Trabzonspor'un acil ihtiyacı olan mevkiler çok malum, yardımcı oyuncu açısından malum, direkt oynayacak oyuncu açısından malum. Başkanımızla her gün konuşuyoruz; 'Evet çok iyi oyuncu' diyoruz, 'Ne kadar?' diyor. 'Yıllık 4- 5 milyon Euro istiyor' diyorum. Bonservis bedellerini söylemiyorum bile. Bunlar kolay değil. 1 ve 4, buradan herhangi birinde konumlanırsak bu gençlerle beraber gayet iyi. Günün sonunda Trabzonspor'a, takımın içinde kar olarak belki 100 milyon Euro'nun üzerinde değer var, Trabzonspor'un ayağa kalkmasını sağlayan bir durum. Allah şükür bu şu an oldu. Şu an ayaktayız ve kalmaya devam edeceğiz. Bakalım durumlar bunu ne kadar devam ettirecek" açıklamasında bulundu.

"Golden önce faul olsaydı bugün hakem faulü verirdi"

Takımına galibiyet getiren golden önceki faulün sorulması üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Pozisyonu görmedim. Bizim kritik maçlarda iptal edilen golümüz var, biliyorsunuz. Maçta da hissettiğim; Kocaelispor bugün bana göre 1 puan alabilecek, belki de galip gelebilecek oyun oynadı. Selçuk hocayı ve oyuncularını tebrik ederim. Burası zor deplasman. Ama hakem açısından soruyorsanız; hakemin tutumunu kabul etmiyorum. Bugün öyle bir hava vardı ki faul olsaydı o faulü verecekti" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'un baskın oynadığı yönündeki ifadeleri kabul etmediğini belirten Tekke son olarak, "Baskın bir oyun asla olmadı. Top bizdeyken kaybettiğimiz toplarda buldukları pozisyonlar var. O bir baskınlık değil. Ayrıca Kocaelispor, Galatasaray'ı burada yendi. Tüm rakiplerini çok zorluyor. Bizim yaş ortalamamıza bakınca gençlerle oynuyoruz. Gençler hata yapacak" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ