- Fatih Tekke : "İlk yarıda maçı bitirebilirdik"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda maçı bitirebileceklerini belirterek, hem içsel hem de dışsal bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak bunlara rağmen pozitif bir süreç içinde olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, oyunun ilk yarısında maçı bitirebileceklerini belirterek, "Öncelikle tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. İlk yarının son bölümü iyi oynadığımız ve çok rahatlıkla maçı bitirebileceğimiz bir maçtı. Anları ve pozisyonları düzenli bir şekilde yakalamamız haricinde çok olumlu konuşabileceğim bir maç değil ama beklediğime yakın diyebilirim. Çünkü bu oyuncuların tamamı, sahaya giren çıkanlar ve mecburi fiziksel durumlar nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldığımız isimlerle birlikte, belli bir dakikaya kadar sahada kaldkı. Sonrasında ise daha az süre alan oyuncularımızla oynamak zorunda kaldık. Tabii bu az tekrarla beraber olanlar, çok tekrarla oynayanlar ve bizde antrenman yapanlar arasındaki biraz ritim farklıydı. Biraz da bana göre ilk yarının en istekli ön tarafın en iyi oyuncularından bir tanesi en iyisi Enis ilginç bir şekilde taraftarımız tarafından olumsuz şekilde ıslıklandı. İşimiz zor. Trabzonspor olarak eğer biz dünyaya, Türkiye'ye bir şeyler söyleyeceksek aynı dili konuşmamız lazım" dedi.

"Trabzonspor'umuzun içsel ve dışsal problemleri var"

Takımın başına geleli 15 günlük bir sürenin geçtiğini belirten Fatih Tekke, " Ben geldiğimden bu yana söylüyorum. 15 gün oldu. İlk üç puan aldığımız maç tamamen lütuf dedim. Bugün bir puan yine iyidir diyorum. Bu çocuklar için ama şunu söyleyeyim. Çok iyi çalışıyorlar. Çok pozitifler. Yeni bir hoca gelmiş, yeni istekleri var. Biraz düzenli oynamak istiyorlar. Ben düzensizliğe müsaade etmeyeceğim dedim. Bu düzende biraz zaman geçirmemiz lazım. Yoksa kaybedilen iki puan var tabii ki. Trabzonspor kimle oynarsa, nerede oynarsa oynasın galibiyete aday. Böyle bir sorunumuz yok bizim ama Trabzonspor'umuzun içsel ve dışsal problemleri var. Şimdi değiştiremeyeceğim şeyler üzerinden eleştirileceğimi de biliyorum ama ben değiştiremeyeceğim şeylerle ilgilenmeyeceğim. Şu an değiştirebileceğim şeyler var. Bunlara odaklanmış durumdayım. Gayet de iyi gidiyor bana göre. Bugün attığımız gol örnek teşkil edecek bir gol. Bu spontane olan bir gol değil ama o çocuklara biraz cesaret lazım. Bu çocuklara cesaret vermemiz lazım. Bunlar Trabzonspor'un oyuncuları başkalarının değil. Maçla ilgili genel yorumum beklediğimin çok üstünde değil, altında da değil. İlk yarının ikinci bölümü iyi. Özellikle hücumda beklerimizi etkili kullanmak istedik. Böyle çalışmıştık zaten. Bugün Mustafa biraz daha ön plana çıktı. Savunmada bana göre Okay ve Serdar yanılmıyorsam ilk defa oynuyorlar bir arada. Bana göre çok başarılıydılar. Çünkü ligin en iyi geçiş takımlarından bir tanesine karşı oynadık. Başka da bir planları olmayan bir takım açıkçası. Biz üçüncü bölgede sabırlı, özellikle pası ve alanı kullanarak çalıştığımız planı ikinci yarı hiç yapamadık. Bu arada da rakibe bir iki fırsat verdik ama genel hatlarıyla rakibin kaleye geldiği sayı çok az" diye konuştu.

"Ben şu an çok pozitifim"

İki puan kaybettiklerini belirten Fatih Tekke, "Sonuç olarak iki puan kaybettik. Devam edeceğiz önümüzde hedefler var. Bunları tutturmaya çalışacağız. Ben şu an çok pozitifim. Oyuncularımın bu kadar kısa sürede yeni bir oyuna adaptasyonu başkalarının birilerinin söyleyeceği kadar basit değil bence. Bu basit olmayan şeyi iyi yapmaya çalıştılar bir dönem. Daha fazla yapabilirler mi? Evet. Onu da yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.