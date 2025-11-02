Fatih Tekke: Galatasaray Maçı Adil Sonuçla Bitti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, müsabakanın adil bir sonuçla tamamlandığını söyledi.

Tekke, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Tekke, "Birer puan iki takımın da hak ettiği bir sonuç gibi gözüktü. Şu an Avrupa'daki en formda ve en iyi kadrolardan bir tanesiyle böyle bir atmosferde, daha 3 ay önce bir araya gelen genç oyuncuların belli bir şablonda oynayarak kendine cesaret arayan ve hedef belirlemeye çalışan bir takım karşılaştı. Oyunun ilk bölümünde bence gayet üstündük. Yakaladığımız fırsatlar vardı. Rakibimiz ilk yarının son bölümünde geçişlerden tehlikeler oluşturdu. Galatasaray'ın en iyi olduğu taraf bu. Türkiye'nin üzerinde olan çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Buradan bize kalan 1 puanı artı görebiliriz. Oyuncularımla gurur duydum. En önemlisi cesurca oynadık. Bu cesaret bizi ileri taşıyacaktır. Her iki takım açısından hak edilmiş birer puan var." diye konuştu.

İkinci yarının başında Stefan Savic'in sakatlanmasının oyunlarını değiştirdiğini aktaran bordo-mavili takımın teknik direktörü, "İkinci yarıya ön alan baskısıyla başladık ama kolay olmuyor. Karşılamalarımız iyiydi. Galatasaray, baskı ve iyi karşılamayla karşılaştığında uzun oynayarak ikinci topları alıyor. Birkaç pozisyonda bizi böyle yakaladı. Galatasaray'a ön alan baskısı yapsanız birebir anlarda sizi geçebiliyor. Uzun toptan sonra ikinci topları almada Avrupa'nın en başarılarından biri. Topu koruyabilecek oyuncu profillerinden en değerlileri Galatasaray'da. Böyle bir takımla oynarken her şeyi iyi ve doğru yapmanız lazım. Bugün doğru işler yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, tüm takımları aynı ciddiyetle analiz ettiklerini belirterek, "Galatasaray'ın üç senedir oturmuş bir oyun şablonu ve ritmi var. Kornerlerde Sara'nın attığı topların hemen hemen hepsi aynı noktaya düşüyor. Orada topa vuranları da çok iyi. Bize geçiş şansı da verdiler ama hızlı oyuncuları geriye çabuk dönüyor. Galatasaray'ı yenmek veya onlardan puan almak kolay bir şey değil. Oyuncu bazında bakıldığında hemen hemen hepsinde Avrupa'da birçok oyuncuya bile üstünlük sağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Eksik olduğumuz taraf bence üçüncü bölge"

Fatih Tekke, takımının hala üçüncü bölgede eksik olduğunu söyledi.

Önemli bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Tekke, "Eksik olduğumuz taraf bence üçüncü bölge. Burada rakibi ite ite topu ayağımızda tutmalıyız. Bunu başarırsak bu sezon bu oyun formasyonuyla gidebileceğimiz en üst noktaya ulaşacağız. Üçüncü bölgede çalıştığımız set hücumlarını görmek istiyorum. Bunun için pasa, sabra ve rakibi itmeye ihtiyacımız var. Bunun için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"İyi yoldayız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görev süresinde yaklaşık 230 günün geçtiği hatırlatılarak hayalinin sorulması üzerine Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geldiğim durumu anımsadım. Çok zordu. Orada hayal yoktu. Ciddi bir kaos vardı. Bunu puan veya oyun olarak düşünmeyin. İnsanların görmediği, bizim birebir yaşadığımız şeyler var. Bu henüz tam anlamıyla aşılmış değil. Bu bize yüklendi. Geçen sezon gayet iyi işler yaptık. Bu sezon başında kurgumuz, dinamik takım hedefimizle ilgili istediğimiz oyuncuları alamadık. Gençlere yöneldik. Onlarda da beklentimiz dışında çıkan yok. Bu bizim için bir şans. Zamanımız yoktu. Gelen oyuncuların birçoğu hazırlık kampında yoktu. Sezonun başındaki durum, ilk 4 hafta tam tersi olsaydı ne olacaktı? Oyuncularıma ve bize olan güven arttı. Bunu geçen seneki takımla bile yapmaya çalışıyorduk. Çok farklılaştırmadık. Oyuncuların performansı, içeride bir şeylerin düzelmesinde etkili oldu. Bunda başkanımızın da çok büyük katkısı var. Başarı bir hikaye ve yolculuk. Şu an daha çok başındayız. Yeni kurulan takımımızın zamana ihtiyacı var. Şu anda uçmaya gerek yok. Daha iyisini yapabiliriz. Bunun için morale, desteğe, tekrar etmeye ve bazen de kaybetmeye ihtiyacınız oluyor. Ancak bizim gibi camialarda buna izin vermiyorlar. İyi yoldayız ve moralimiz yerinde."