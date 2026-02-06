Haberler

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde ve Filip Mladenovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

  Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde ve Filip Mladenovic'i kadrosuna kattı.
  Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
  Igor Lichnovsky ile 1,5+1 yıllık sözleşme sağlandı, Daniele Verde satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı, Filip Mladenovic sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde ve Filip Mladenovic'i kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 2017-2021 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen ve kulüple 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Meksika ekibi CF America'da forma giyen savunma oyuncusu Igor Lichnovsky ile 1,5+1 yıllık alaşma sağlanırken, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia Calcio'da oynayan kanat oyuncusu Daniele Verde ise satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Savunma oyuncusu Filip Mladenovic de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.

