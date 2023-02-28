Fatih Karagümrük, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi paylaştı: Kulübümüze üye olma kararı büyük sevinçle karşılandı

Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm" açıklaması üzerine paylaşımda bulundu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki "Hükümet istifa" tezahüratlarından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın üyeliğinden istifa etmişti. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Artık Karagümrüklüyüm" demişti. İstanbul ekibi bunun üzerine paylaşımda bulundu.

"KULÜBÜMÜZÜN ÜYESİ OLMA KARARI SEVİNÇLE KARŞILANDI"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş-Antalyaspor maçında yapılan "Hükümet istifa" tezahüratları sonrası Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bahçeli daha sonra partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim." ifadelerini kullanmıştı.