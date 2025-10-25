Fatih Karagümrük - Kayserispor Maç Sonrası Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Mısırlı.com Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, ikinci yarıda korkarak oynadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Licka, konuk ekibin maçı kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Rakiplerinin 3 puana daha yakın olduğunu aktaran Licka, "Kayserispor bugün kazanmayı hak etti. 3 puana bizden daha yakındılar. Ligde sonuncuyuz neden çünkü bizim takımda devamlılık yok. Maçın bir bölümünde iyi oynarsınız fakat bu yetmez, 90 dakikayı oynamanız gerekiyor. Sürdürülebilirliği devam ettirmeniz gerekiyor, bunu devam ettiremezseniz sonuncu olursunuz." ifadelerini kullandı.

İlk yarı çok iyi oynadıklarını vurgulayan Licka, şöyle konuştu:

"Futbol oynamayı bilmiyoruz diyemeyiz ama bizde sürdürülebilirlik yok. İlk yarı gayet iyiydi takım. 2 tane çok net şans yakaladık fakat ilk yarı ile ikinci yarı gece ile gündüz gibiydi. Kayseri ikinci yarıya istekli başladı. Biz korktuk, hatta ne zaman gol atacaklar diye bekledik. Ben de maçın gidişatını değiştirmek istedim, özellikle son 15 dakika değişiklik yapmak istedim ama kulübede kanat oyuncum yoktu. Tiago Çukur'un ağrısı vardı, riske atmak istemedik. Genç oyuncumuz Tarık ise bugün 19 yaş altı takımında maça çıktı. Daha önce de değişiklik yapabilirdim ama bunu gerçekten hissetmedim o anda."

Djalovic: "Kazanmayı hak eden taraftık"

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, maçta kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.

İlk yarıda Fatih Karagümrük'ün daha iyi oynadığını belirten Djalovic, "İlk yarıda kesinlikle iyi değildik. Hafta içi çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık, hatta bunları sahaya kötü bir şekilde yansıttık. İlk yarı soyunma odasına böyle girmek şanstı. Bennasser'in maç başında sakatlanması bizim adına şanssızlıktı çünkü önemli bir oyuncu. 9-10 maçtır kazanamayan bir takım var bu da mental olarak bazı zorlukları ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Takımın ikinci yarıdaki performansından çok mutlu olduğunu aktaran Djalovic, şunları kaydetti:

"Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum ama hayat böyle futbol da böyle. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. 2-1'den sonra kornerden çok basit bir gol yedik. Maç bitti, bundan sonra yapmamız gereken çalışmak, gelişmek ve maç kazanmaya başlamak. Umarım önümüzdeki hafta itibarıyla kazanmaya başlamış oluruz. Bence bu maçta ve bundan önce bazı maçlarda kazanmak için her şeyi denedik. Samsun maçına da baktığınızda ilk yarıda iyi oynadık, iyi mücadele ettik, önemli fırsatlar yakalamış ve değerlendirememiştik. Kayseri'nin kazanamamış olması tabi iyi değil ama 6 maçta beraberlik var, yani 6 maçta da kaybetmemişiz. Önümüzdeki maçta bunu değiştirmek istiyoruz."