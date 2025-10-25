Haberler

Fatih Karagümrük - Kayserispor Maç Sonrası Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Marcel Licka, takımının ikinci yarıda korkarak oynadığını ve rakibin 3 puana daha yakın olduğunu ifade etti. Kayserispor teknik direktörü Radomir Djalovic ise ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Mısırlı.com Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, ikinci yarıda korkarak oynadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Licka, konuk ekibin maçı kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Rakiplerinin 3 puana daha yakın olduğunu aktaran Licka, "Kayserispor bugün kazanmayı hak etti. 3 puana bizden daha yakındılar. Ligde sonuncuyuz neden çünkü bizim takımda devamlılık yok. Maçın bir bölümünde iyi oynarsınız fakat bu yetmez, 90 dakikayı oynamanız gerekiyor. Sürdürülebilirliği devam ettirmeniz gerekiyor, bunu devam ettiremezseniz sonuncu olursunuz." ifadelerini kullandı.

İlk yarı çok iyi oynadıklarını vurgulayan Licka, şöyle konuştu:

"Futbol oynamayı bilmiyoruz diyemeyiz ama bizde sürdürülebilirlik yok. İlk yarı gayet iyiydi takım. 2 tane çok net şans yakaladık fakat ilk yarı ile ikinci yarı gece ile gündüz gibiydi. Kayseri ikinci yarıya istekli başladı. Biz korktuk, hatta ne zaman gol atacaklar diye bekledik. Ben de maçın gidişatını değiştirmek istedim, özellikle son 15 dakika değişiklik yapmak istedim ama kulübede kanat oyuncum yoktu. Tiago Çukur'un ağrısı vardı, riske atmak istemedik. Genç oyuncumuz Tarık ise bugün 19 yaş altı takımında maça çıktı. Daha önce de değişiklik yapabilirdim ama bunu gerçekten hissetmedim o anda."

Djalovic: "Kazanmayı hak eden taraftık"

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, maçta kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.

İlk yarıda Fatih Karagümrük'ün daha iyi oynadığını belirten Djalovic, "İlk yarıda kesinlikle iyi değildik. Hafta içi çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık, hatta bunları sahaya kötü bir şekilde yansıttık. İlk yarı soyunma odasına böyle girmek şanstı. Bennasser'in maç başında sakatlanması bizim adına şanssızlıktı çünkü önemli bir oyuncu. 9-10 maçtır kazanamayan bir takım var bu da mental olarak bazı zorlukları ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Takımın ikinci yarıdaki performansından çok mutlu olduğunu aktaran Djalovic, şunları kaydetti:

"Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum ama hayat böyle futbol da böyle. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. 2-1'den sonra kornerden çok basit bir gol yedik. Maç bitti, bundan sonra yapmamız gereken çalışmak, gelişmek ve maç kazanmaya başlamak. Umarım önümüzdeki hafta itibarıyla kazanmaya başlamış oluruz. Bence bu maçta ve bundan önce bazı maçlarda kazanmak için her şeyi denedik. Samsun maçına da baktığınızda ilk yarıda iyi oynadık, iyi mücadele ettik, önemli fırsatlar yakalamış ve değerlendirememiştik. Kayseri'nin kazanamamış olması tabi iyi değil ama 6 maçta beraberlik var, yani 6 maçta da kaybetmemişiz. Önümüzdeki maçta bunu değiştirmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.