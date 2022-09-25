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Faroe Adaları-Türkiye

Spor Haberleri

Faroe Adaları-Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: TorsvollurHakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen,...

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Torsvollur

Hakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)

Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen, Andreasen, Bjartalio, Solvi Vatnhamar, Joensen, Olsen, Edmundsson

Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Dursun

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları Türkiye Spor Haberler

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