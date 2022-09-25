Faroe Adaları-Türkiye
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: TorsvollurHakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen,...
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Torsvollur
Hakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)
Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen, Andreasen, Bjartalio, Solvi Vatnhamar, Joensen, Olsen, Edmundsson
Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Dursun