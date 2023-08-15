Fadıloğlu: "Koordinatif yetenekleri gelişiyor"

Şehitkamil Belediyesi Spor Akademilerinde, Geleceğin Yıldızlarının istekleri istikamet düzenlenen oyun içerikli etkinlikler, çocukların yüzlerinde büyük tebessümler oluşturuyor. 'Önce Öğren Sonra Eğlen' Projesi çerçevesinde düzenlenen organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporculara oyunlar esnasında eşlik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

'Önce Öğren Sonra Eğlen' Projesi çerçevesinde Beykent Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce sporcu, geleneksel çocuk oyunları, branşa özgü yetenek parkurları, ödüllü yarışmalar, yüz boyama etkinlikleri ve sportif bilgiye dayalı yarışmalarda unutamayacakları bir gün geçirdiler. Velilerin de büyük bir keyifle eşlik ettiği oyunlar esnasında katılımcı sporcularla yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin şampiyonlarını sürpriz hediyelerle mutlu etmeyi de ihmal etmedi. Oyunların, çocukların fiziksel ve bilme gelişimine doğrudan katkı yaptığını, gerçekleştirdiği sportif ve sosyal faaliyetlerle sıklıkla gündeme getiren Şehitkamil Belediyesi, etkinlik esnasında zararlı düzeydeki teknoloji müptelası, çocukluk çağı obezitesi ve duruş bozuklukları konularında, katılımcıları bir kez daha uzman eğitmenler aracılığıyla bilgilendirdi.

"Akademik, sosyal olarak gelişebilecekleri bir ortam sağladık"

Çocukların önce öğrenip sonra gönüllerince eğlendikleri programda, tribünlere büyük ilgi gösteren velilere de seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Beykent Stadyumunda sporcu öğrencilere hem akademik hem de sosyal olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağladıklarını dile getirdi. Fadıloğlu, "Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılına özel 2023 yılı içerisinde, 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlar çerçevesinde dahil ettiğimiz 'Önce Öğren Sonra Eğlen' Projesi, çocuklarımızın oyun ve sportif faaliyetlerle her zaman bir adım daha önde olmalarını sağlıyor. Biz sporcularımızın çok yönlü gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Özellikle Beykent Stadyumumuzda sporcu öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağladık. Bu tesiste sporcularımızın ders çalışabilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri, branşa özgü teknik ve taktik eğitim alabilecek imkanları var. Ayrıca futbolcularımızın gelişimlerini, sporcu izleme ve değerlendirme sistemimizle yakından takip ediyoruz. Sporcularımız bu çalışmalarla özellikle koordinatif yeteneklerini geliştiriyor. Bu platformda ki çalışmalarımız devam ederken bir yanda da geleneksel hale getirdiğimiz, spor etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde şu anda yüzlerce sporcumuzu tesislerimizde misafir ediyoruz. Oyun ve sporla büyüyen mutlu, sağlıklı ve huzurlu nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP