F.Bahçe'nin yeni transferi taraftarı çileden çıkardı! Ali Koç için yapılan video rekora koşuyor
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Fenerbahçe, hiç oynatmadığı Bruma'nın sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi sebebiyle PSV kulübüne 4 milyon 250 bin euro (87 milyon lira) ödeme yaptı. Ali Koç döneminde yapılan bu son transfer, taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, Başkan Ali Koç'un göreve gelmeden önce verdiği sözler ve sonrasındaki icraatlarıyla ilgili bir video paylaştı. Video kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.
Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiralanan Bruma'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını KAP'a bildirdi. Lisans çıkartılmayan Bruma için 4 milyon 250 bin euroluk ödeme PSV kulübünün hesabına geçildi. Sarı-Lacivertliler, Portekizli kanat oyuncusuyla da 2.5+1 yıllık mukavele imzaladı. Bruma'nın transferinden sonra sosyal medyada yer yerinden oynadı.
5 Haziran 2018'de büyük umutlarla gelen Başkan Ali Koç döneminde Fenerbahçe, futbolda sportif açıdan en başarısız dönemini geçirdi. Başkan Koç'un ilk senesinde küme düşme korkusu yaşayan camia, 5 yıllık süreçte getirilen hocalar ve futbolcu transferlerinde büyük hüsran yaşadı. Koç'un döneminden önce 5 sezon boyunca kupa kazanamayan Fenerbahçe'de hasret 10 yıla çıktı.
Süper Lig'de en son 2013-14'te Aziz Yıldırım döneminde şampiyonluk yaşayan Sarı-Lacivertliler, 9 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyor. Fenerbahçe, son Türkiye Kupası zaferini ise 2012-13 sezonunda yaşamıştı.
Koç'un göreve gelmeden önce verdiği sözler ve başkanlık sürecinde yaptıkları taraftarı memnun etmedi. Başkan Ali Koç dönemindeki son Bruma transferiyle sabır taşı çatladı. Sosyal medyada 'CanMustafage' isimli hesaptan paylaşılan Ali Koç videosu 22 saatte yaklaşık 130 bin izlenme aldı. Taraftarlar bu videonun altında çok sert yorumlar yazdı.
İşte o yorumlardan bazıları: