F.Bahçe'nin yeni transferi taraftarı çileden çıkardı! Ali Koç için yapılan video rekora koşuyor

Fenerbahçe, hiç oynatmadığı Bruma'nın sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi sebebiyle PSV kulübüne 4 milyon 250 bin euro (87 milyon lira) ödeme yaptı. Ali Koç döneminde yapılan bu son transfer, taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, Başkan Ali Koç'un göreve gelmeden önce verdiği sözler ve sonrasındaki icraatlarıyla ilgili bir video paylaştı. Video kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.