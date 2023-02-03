Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi! Galatasaray'ın göndermesine Fenerbahçe'den olay yanıt

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da saha dışında da ezeli rekabet sürüyor. Sosyal medya hesaplarından birbirlerine sık sık göndermede bulunan ezeli rakipler arasında sular durulmuyor. Son olarak Adana Demirspor-Fenerbahçe mücadelesinin ardından resmi hesabından göz kırpmalı bir paylaşım yapan Galatasaray'a Fenerbahçe'den de göndermeli bir paylaşım geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a yönetiminden dolayı tepki gösterdi. Maçtan sonra ise Galatasaray, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Fenerbahçe de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ezeli rakibine cevap niteliğinde bir göndermede bulundu.

"ADALETİMSİ"

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye Adaletimsi notunu da ekleyerek ezeli rakibinin kendisine yaptığı göndermelere cevap niteliğinde bir video paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı;

İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye puan farkına istinaden yapmış olduğu o paylaşım;