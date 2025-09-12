Eyüpsporlu Marcos Felipe, Taffarel ile aynı ülkede oynamayı ayrıcalık olarak görüyor

Eyüpspor'un Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe, Brezilya Milli Takımı ve Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel ile aynı ülkede forma giymenin kendisi için ayrıcalık olduğunu söyledi. 29 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe'nin yeni transferi vatandaşı Ederson'un da çok iyi ayaklara sahip bir kaleci olduğunu dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor'un Brezilyalı kalecisi Marcos Felipe, Galatasaray maçı hakkında, Süper Lig'de oynamış Brezilyalı futbolcular, kendi performansı, bireysel hedefleri gibi birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Eyüpspor'dan teklif geldiğinde çok mutlu oldum"

Kaleciliğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ifade eden Felipe, "O dönemde kaleci olmayı çok seviyordum. Çok tutkuluydum ve bu sevgim sayesinde kaleci oldum" dedi.

Eyüpspor'a transferinin kendisi için kolay bir karar olduğunu dile getiren Brezilyalı file bekçisi, "Açıkçası benim için buraya gelmek çok kolay bir seçim oldu. Eyüpspor'dan teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Eşimle, çocuklarımla bu konuyu konuştuğumda burada oynama anlamında çok motiveydik, çok mutluyduk" diye konuştu.

"Çok kaliteli bir takımımız olduğunu düşünüyorum"

Takım kadrosunun kalitesine de vurgu yapan 29 yaşındaki kaleci, "Çok kaliteli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Çok iyi ve büyük oyunculardan kurulu bir ekibimiz var. Onlarla beraber çalışıyor olmak, daha da gelişiyor olmak benim için de ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a karşı çok sıkı hazırlandık"

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına değinen Marcos Felipe, "Çok büyük bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Hafta boyunca iyi çalıştık, fiziksel ve mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray çok kaliteli oyunculara sahip, hepsine saygı duyuyorum. Umarım bizim için olumlu bir maç olur" dedi.

"Kendimi geliştirmek için sürekli çaba sarf ediyorum"

Kendi performansını da değerlendiren Brezilyalı kaleci, "Açıkçası çok çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için sürekli çaba sarf ediyorum. Adım adım, yavaş yavaş gelişeceğimi çok iyi biliyorum. Bunun için buradayım. Aynı şekilde devam edip kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Öğrenmem gereken çok şey olduğunu da biliyorum" açıklamasında bulundu.

"Taffarel'in oynadığı ülkede olmak benin için ayrıcalık"

Ülkesinin ve Galatasaray'ın efsane kalecisi Claudio Taffarel hakkında konuşan Felipe, "Taffarel gerçekten çok iyi bir kişilik. En önemlisi çok iyi bir kaleci. Onun gibi Brezilyalı kaleciler başka Brezilyalı oyuncular için kapı açıyorlar. O anlamda da çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Onun oynadığı bir ülkede olmak benin için de ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

"Ederson, çok iyi ayaklara sahip bir kaleci"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson için de övgü dolu sözler sarf eden Marcos Felipe, "Ederson çok iyi bir kaleci. Aynı zamanda çok iyi bir kişilik. Brezilya Milli Takımı'nda da belli işler yaptı. Kendisi çok bilinen bir isim. Onun burada olmasından ben de özellikle mutluyum. Onunla Süper Lig'de yarışıyor olmamızdan dolayı mutluluk duyuyorum. Çok iyi ayaklara sahip bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. O anlamda kendi klasmanında en iyilerinden biridir" dedi.

"Felipe Melo, benim için çok özel birisi"

29 yaşındaki file bekçisi, "Türkiye'de oynayan Brezilyalı futbolcular arasında senin için en dikkat çekici veya ilham verici isim kim?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Çok sevdiğim bir arkadaşım olan Felipe Melo'yu söyleyebilirim. Felipe Melo, benim için çok özel birisi. Kendisi kardeşim gibidir. Onun da bulunduğu bir ülkede olmaktan çok mutluyum. Kendisi çok büyük bir karakter. Aynı zamanda Alex ve Taffarel gibi isimler burada başka Brezilyalılara kapı açıyor. Bu çok güzel bir şey."

"Ligdeki forvetlerin iyi olması beni olumlu etkileyecek"

Süper Lig'de çok iyi forvetlerin forma giymesinin kendisi için bir fırsat olduğunun altını çizen Felipe, "Benim gelişimim için iyi olacağını düşünüyorum. Kendimi her zaman hazır tutmam gerektiği hissiyatına kapılacağım. Onların iyi olması beni olumlu etkileyecek. Bütün maçlarda kendimi yüzde 100 hazırlıyor olmam gerekecek" şeklinde konuştu.

Türk kaleciler hakkında çok az bilgi sahibi aktaran Marcos Felipe, kaliteli isimlerin olduğunu, onlardan bir şeyler öğrenebilmek istediğini vurguladı.

"Türkler, çok iyi bir kültüre sahip"

İstanbul'daki yaşamından memnun olduğunu dile getiren Brezilyalı eldiven, "Eşim ve çocuklarım burada çok mutlu, çok iyi hissediyorlar. Yemekleri çok güzel, insanların yaklaşımı çok güzel. Türkler çok iyi bir kültüre sahip. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Brezilyalı taraftarlar arasında fark olmadığını belirten Felipe, "Türkler çok sıcak kanlılar, Brezilyalılar da öyledir. Takımlarına çok bağlıdırlar. Maçları izlerken bunu hissedersiniz. O hissiyatı her iki taraftarların da verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Maçlara zihinsel anlamda çok çalışarak hazırlandığını dile getiren Marcos Felipe, boş zamanlarında ise ailesiyle beraber vakit geçirmeyi sevdiğini aktardı.

"Eyüpspor'la tarih yazmak istiyorum"

Örnek aldığı kaleciler arasında Claudio Taffarel, Julio Cesar ve Iker Casillas'ı gösteren Felipe, geleceğe dair hedefleri için ise, "Burada uzun yıllar kalıp Eyüpspor'la tarih yazmak istiyorum. Hedefim burada uzun vadede başarılar sağlamak. Ben anı yaşayan birisiyim. Şu anda burada çok mutluyum. Gelecekle ilgili tabii ki hayallerim var ama şu an burada olabildiğince iyi olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türk taraftarlara teşekkür eden Brezilyalı kaleci, "Beni ve ailemi çok sıcak karşıladılar. Tüm Türk taraftarlara selam gönderiyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL