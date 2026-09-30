Eyüpspor teknik direktörü Dalcı, Süper Lig'de sezonu iyi yerde bitirmeyi hedefliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Dalcı, eflatun-sarılı takımla sezonu iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediğini söyledi.

Mustafa Dalcı, Kemerburgaz'daki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bugün ilk antrenmanına çıkacağını aktaran Dalcı, "Nasıl bir kulübe geldiğimi biliyorum. İstanbul'da semt kültürü çok önemlidir. Ben Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. Gaziosmanpaşa'nın çocuğuyum. Gaziosmanpaşa, Alibeyköy, Eyüp ve Bayrampaşa'da futbolun paydaşları birbirlerini çok iyi tanır. Buralarda bir futbol kültürü vardır. Eyüpspor'da olmak benim için ayrı bir gurur. İnşallah Süper Lig'de sezonu iyi bir yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'un önceki teknik direktörü Özhan Pulat'ın sıfırdan bir takım oluşturduğunu aktaran 53 yaşındaki çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Özhan Pulat hocama teşekkür ediyorum. İşi çok zordu. 28 kişilik kadronun 20-24 oyuncusu yeniydi. Böyle bir takımla Süper Lig'de belli bir ritmi yakalamak kolay değil. Belli bir süreç gerekiyor. İlk hedefimiz yeni oluşan bu takım için planlamaları doğru şekilde yapmak olacak. Buraları değiştirmek adına oyuncuların yeteneklerini oyun gücüne dönüştürmemiz lazım. Bunun için dokunuşlar yapmak lazım. Bir takımın atletik durumunu değiştirmek kolaydır. Oyuncuların direncini ve dayanıklılığını da geliştirmek kolaydır. Takımın oyun gücünü geliştirmek ve oturtmak ise çok değerli. Oyuncularımızın bireysel yeteneklerinin farkındayım. Daha önce benimle çalışan oyuncuların bazıları burada. Oyun gücünü bir an önce yakalamamız lazım. Burada asıl değerli olan bizi temsil edecek oyuncularımızdır. Onların psikolojik ve zihinsel desteğe ihtiyacı var. İletişimle oyuncuların psikolojisini yüksek tutmak istiyoruz."

Tecrübeli teknik adam, ligde Fenerbahçe'ye 8-0 kaybedilen maçın travmasını düzeltmek istediğini dile getirerek "Fiziksel verileri zaten yükseltebiliriz. Biz, psikolojik gücü yükseltmek istiyoruz. Takımın öz güvenini yerine getirmek gerekiyor. Üçüncü bölgede daha üretken olmamız için mutlaka oyuncularla hücum opsiyonları ve varyasyonlar üzerine çalışmamız lazım. Bu oyun, aslında kompakt bir oyun. Beraber hücum ve beraber savunma yapmalıyız. Bu anlayışı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu konuda şanslıyım. Devre arasına yakın bir zamanda geldik. Bu benim ve teknik ekibim için bir avantaj. 12-13 günlük bir sürem var. Düşündüğümüz planlamayı ve oyun gücünü sahaya yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Göztepe maçında istediğimiz oyun gücünü ve 3 puanı yakalarsak bizim için çok önemli bir kazanım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncu kadrosuna inanıyorum"

Mustafa Dalcı, Eyüpspor kadrosunda yer alan oyuncularla ligde daha üst sıralara çıkabileceklerini söyledi.

Eyüpspor'da neleri değiştirmesi gerektiğini bildiğini belirten Dalcı, "Ben bir işe inanırsam yaparım. Sonuna kadar giderim. Düşüncelerim griyse o işe girmem. Oyuncu potansiyeline hakimim. Oyuncu kadrosuna inanıyorum. Bu kadronun daha yukarıları zorlayacağına eminim. Diyaloglarla oyuncularımızı psikolojik olarak güçlendirmek istiyorum. Burası bir semt. Bu kültürü biliyoruz. Bu armaya ve camiaya gönül veren Eyüpspor taraftarları var. Onları da itici bir güç olarak maçlara bekliyoruz. Herkesle beraber birlik olacağız. Bulunduğumuz yerden yukarı çıkacağız. Tabloda çok kötü bir durumda değiliz. Sıralamada bizden bir maç önde olan takımlar var. Diğer takımlardan 1-2 maç fazla kazanmak zorundayız. Bunun için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Dalcı, Eyüpspor ile bir fark oluşturabileceğini kaydederek "Bu farkı oluştururken belirleyici olan oyuncularımızdır. Bizim oyunculara sahip çıkmamız lazım. 28 aslan gibi oyuncumuz var. Semt kültürünü ve Eyüpspor'un camiasının büyüklüğünü onlara yerleştireceğiz. Herkes sporcu ve sanatçı olamaz. Allah'ın bize verdiği bu yetenekleri en iyi şekilde sahaya yansıtmalıyız. Herkesin istediği mesleğe onlar sahip. Yaptıkları işin ne kadar değerli olduğunu anlatmamız lazım. Bu işin işçileri olduğunu göstermemiz lazım. Ben, savaşçı bir insanım. Tavlada bile mağlup olmak beni rahatsız eder. Oyuncularımın da bu karaktere sahip olmasını isterim. Ben oyuncularıma inanıyorum." diye konuştu.

Başarısız olduğu dönemlerin çok az olduğunu aktaran Dalcı, "Zoru hep başardım. Bunu da savaşçı kimliğim sayesinde yaptım. Oyuncularım mücadeleyi hiç bırakmasınlar. Birlikte savaşacağız ve mücadele edeceğiz. Oyunculardan ilk isteğim bu olacak." dedi.

Mustafa Dalcı, Eyüpspor'un transfer tahtasının şu anda kapalı olduğunu belirterek "Ben hep kötüyü düşünürüm. Sezon sonuna kadar transfer tahtası açılmayacakmış gibi hareket edeceğim. Bu kadro bizi sezon sonuna kadar götürecekmiş gibi hareket edeceğim. Böyle düşünmek zorundayım. Korkulan senaryonun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Süper Lig bittiğinde güvenli bir bölgede olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Şu anda kadroda altyapıdan 4-5 oyuncunun olduğunu hatırlatan Dalcı, "Dün altyapı koordinatörü Gökhan Bölükbaşı ile beraberdim. Görevi teslim aldığımda 17 ve 19 yaş altı takımlarını takip edeceğimi söyledim. Her gittiğim kulüpte altyapıdaki oyunculara dokunmuşumdur. Burada da o potansiyel varsa dokunuşlarımı yapacağım." dedi.

Kaynak: AA