Canlı anlatım! İkinci gol geldi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Miguel Angel Ortiz Arias oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 77 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan Cimbom, kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Yalçın, Melih, Emre Akbaba, Emre Mor, Prince, Thiam.

Galatasaray : Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen.

CANLI ANLATIM

59' Galatasaray'da Sallai, Ruben Vezo'ya orta alanda yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

56' Sara'nın sağ korner direğinden kullandığı kornerde Osimhen ön alanda topu arkaya doğru gönderdi. Eyüpspor savunması topu ıskaladı ve arka direkte Torreira topu kontrol ederek yakın direkten ağlarla buluşturdu. Galatasaray farkı 2'ye çıkardı!

56' GOOOLLL! Eyüpspor 0-2 Galatasaray (Torreira)

55' Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortayı Eren Elmalı kafayla uzaklaştırdı.

54' Lemina'nın sol kanat çaprazda Emre Mor'a yaptığı müdahalede hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruşu Eyüpspor kullanacak.

51' BİR KEZ DAHA DİREK! Galatasaray atağında Yunus Akgün sağ çaprazdan sağ ayağıyla şutunu çekti ancak top üst direkten döndü!

51' Galatasaray yarı alanında hızlı hücuma çıkan Sara'yı Emre Mor indirdi ve sarı kart gördü.

49' Sallai, orta alan sol kanattan koşu gösteren Osimhen'e pasını aktardı. Berke Özer kalesinden doğru zamanda çıkarak topu uzaklaştırdı.

48' Eyüpspor yarı alanında Melih, Sanchez'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

46' Galatasaray'da ikinci yarıya başlanırken Frankowski yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

İ.Y Eyüpspor 0-1 Galatasaray

45' Sallai'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu Ruben Vezo engelledi. 45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi. 44' Eyüpspor atağında Melih Kabasakal, ceza sahası dışı sol içinden sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Top üstten farklı bir şekilde auta çıktı. 44' Eyüpspor atağında Melih Kabasakal, ceza sahası dışı sağ içinden sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Top üstten farklı bir şekilde auta çıktı. 41' Ampem'in sol kanattan içeriye yerden çevirdiği topta savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

40' Sara'nın ön alana açtığı ortayı Thiam kafayla karşıladı.

40' Sallai'nin sol kanattan açtığı orta Melih'den dışarı çıktı. Korneri Galatasaray kullanacak.

38' Galatasaray'da Osimhen sol taç çizgisinde Melih ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem devam dedi ancak sarı-kırmızılı oyuncular bu karara yoğun itirazda bulundu.

36' Galatasaray yarı alanında Frankowski Ampem'e yaptığı tehlikeli müdahale sebebiyle sarı kart gördü.

31' Galatasaray kontra atağında Yunus, topu orta alana kadar sürdü ve solda koşan Sallai'ye aradan bıraktı ancak devamında ceza sahası içinde Ruben Vezo kayarak çekilen şuta dokunmayı başardı. Devamında gelen şutu Berke Özer kurtardı.

30' Eyüpspor'da sakatlanan Umut Meraş yerini Caner Erkin'e bıraktı.

29' Sallai, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

29' Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen ön alanda kafayı vurdu arka direğe açılan topu Sallai ağlarla buluşturdu. Galatasaray 1-0 öne geçiyor!

29' GOOOLLL! Eyüpspor 1-0 Galatasaray (Sallai)

28' Eyüpspor'da Umut Meraş, Osimhen ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

27' Eyüpspor atağında Ampem, ceza sahası dışı sol orta çaprazdan sağ ayağıyla ayak içi şutunu çekti. Muslera soluna uzanakarak topu kurtardı.

26' Emre Mor, kalecisi Berke Özer'e çok tehlikeli bir geri pas geldi. Osimhen ve Berke'nin hareketlendiği topta Berke Özer daha önce yetişerek tehlikeyi önledi.

25' SON ANDA! Osimhen sağ kanattan çok güzel girdi içeriye yerden çevirdi ancak Thiam savunmaya dönerek topun Sallai'ye gelmesini önledi.

22' Emre Akbaba, ceza sahası içine koşu atan Thiam'ı aradan çok güzel gördü. Sanchez ile iki mücadeleye giren Thiam topa istediği gibi vuramadı ve Muslera kolayca topun sahibi oldu.

22' Eyüpspor atağında Umut Meraş'ın sol kanattan açtığı ortayı ceza sahası önünde torreira karşıladı.

18' TEHLİKELİ POZİSYON! Lemina'nın sol kanattan ceza sahasına içine yolladığı topta Sallai topla buluştu. Topu kontrol etmesinin ardından şutunu çıkardı ancak kaleci Berke Özer topu kurtarmayı başardı.

16' Emre Mor'un kullandığı serbest vuruşu Osimhen kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.

15' Emre Mor Galatasaray yarı sahasında Lemina'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Serbest vuruşu Eyüpspor kullanacak.

15' Galatasaray atağında Sara ceza sahası içerinde bulunan Sallai'yi görmek istedi ancak kaleci Berke Özer zamanında kalesinden çıkarak topun sahibi oldu.

13' Eyüpspor'da Emre Mor'un yay üzerinden çektiği şutu Lemina, ayak koyarak engelledi.

10' Tedavisini sona eren Osimhen tekrardan sahaya geri döndü.

9' Galatasaray'da Osimhen yerde kaldı. Tedavisi saha içinde sürüyor.

8' Frankowski'nin sağ kanattan kullanığı serbest vuruşta ön direğe açılan ortada Torreira topa son anda dokundu. Çektiği şut üstten auta çıktı. 7' Torreira sağ kanatta Claro'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

5' Galatasaray'da Sallai sol taç çizgisinde Vezo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

2' DİREKTEN DÖNDÜ! Abdulkerim'in kendi yarı sahasından Eyüpspor ceza sahasına yolladığı uzun top ceza sahasında Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bekletmeden pasını penaltı noktasında bulunan Osimhen'e bıraktı ancak Osimhen'in sağ ayağıyla sağ köşeye çektiği şut direkten oyun alanının dışına çıktı.

1' Karşılaşma Eyüpspor'un santrasıyla başladı.