Eyüpspor, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı
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1'inci Lig ekibi Eyüpspor, Başakşehir'den Ahmed Kutucu'yu transfer etti. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'de kiralık olarak geçiren Kutucu, sezonu 3 gol 1 asistle tamamladı. Bonservisi Başakşehir'de bulunan oyuncu, sağlık kontrollerini ardından Eyüpspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yılık sözleşme imzaladı.
1'inci Lig ekibi Eyüpspor, Başakşehir'den Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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