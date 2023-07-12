Eyüpspor, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı

1'inci Lig ekibi Eyüpspor, Başakşehir'den Ahmed Kutucu'yu transfer etti. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'de kiralık olarak geçiren Kutucu, sezonu 3 gol 1 asistle tamamladı. Bonservisi Başakşehir'de bulunan oyuncu, sağlık kontrollerini ardından Eyüpspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yılık sözleşme imzaladı.