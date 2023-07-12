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Eyüpspor, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı

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1'inci Lig ekibi Eyüpspor, Başakşehir'den Ahmed Kutucu'yu transfer etti. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'de kiralık olarak geçiren Kutucu, sezonu 3 gol 1 asistle tamamladı. Bonservisi Başakşehir'de bulunan oyuncu, sağlık kontrollerini ardından Eyüpspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yılık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekibi Eyüpspor, Başakşehir'den Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'de kiralık olarak geçiren Ahmed Kutucu, sezonu 3 gol 1 asistle tamamladı. Bonservisi Başakşehir'de bulunan oyuncu, sağlık kontrollerini ardından Eyüpspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yılık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bundesliga Başakşehir Eyüpspor Almanya Spor Haberler

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