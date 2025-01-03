Eyüpspor, Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in bonservisini belirledi

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, dört büyük kulübün ve Avrupa'dan takımların transfer gündemde olan Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Kulaksız, her iki futbolcu içi belirledikleri bonservis bedelini de duyurdu.

"DÖRT BÜYÜKLERİN İLGİSİ VAR"

Dört büyük kulübün Ahmed Kutucu ve Berke Özer'e ilgisi olduğunu aktaran Kulaksız, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "Ahmed Kutucu ve Berke Özer bizim çok değerli oyuncularımız. Bu oyuncularımız henüz satış listesinde değil. Oyuncularımızla ilgili doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Dört büyük kulübün de Ahmed ve Berke'ye ilgisi var. Bilgi aldılar fakat elimize henüz ulaşan resmi bir teklif yok" dedi.

"AVRUPA'DAN DA FİYAT SORANLAR OLDU"

Ahmed Kutucu ve Berke Özer'e Avrupa'dan da talipleri olduğunu söyleyen Fatih Kulaksız, Yurt dışından ciddi bir teklif var. Yurt dışından menajerler aracılığıyla ilgi gösteren, bonservis bedeli soranlar var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Bu haberlerle ilgili bir rahatsızlığımız yok. Bu oyuncularla ilgili bizim bir acelemiz yok. Çok güzel bir çıkış yaptılar. Milli takımın hedef oyuncuları olduklarını gösterdiler. Ahmed Kutucu ve Berke Özer'le ilgili şunu söyleyebilirim; Türkiye'den veya Avrupa'dan hangi kulüp alırsa çok daha iyi noktaya gelebilecek potansiyelde oyuncular. Zaman gösterecek, biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARI 10'AR MİLYON EURO"

Son olarak Ahmed Kutucu ve Berke Özer için talep ettikleri bonservis bedeline değinen Kulaksız, sözlerini şöyle noktaladı;

"Biz Ahmed Kutucu ve Berke Özer için 10'ar milyon euro transfer bedeli belirledik fakat bunu süreç gösterecek. Şu anda satış önceliğimiz yok. Sezon sonunda Eyüpspor'un menfaatlerini düşünerek daha yüksek bir bedele de satabiliriz. Avrupa'dan soran takımlara bu bedeli ifade ettik."

"KARIN %40'I FENERBAHÇE'NİN"

Bir dönem Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de de forma giyen Berke Özer'in sözleşmesinde madde hakkında da daha önce bilgi veren Fatih Kulaksız, "Berke'nin satışında Fenerbahçe'nin kardan %40 payı var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor'da" sözlerini sarf etmişti.

BERKE'NİN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke Özer, 2018-2019'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Berke, 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-lacivertlilerde 20 maça çıkan başarılı kaleci, 6 maçta gol yemezken kalesinde 20 gole ise engel olmamıştı. Daha sonra Westerlo'ya kiralanan başarılı eldiven, bedelsiz bir şekilde Portimonense'nin yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki kaleci daha sonra Eyüpspor'a imza atmıştı. Berke Özer, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısını ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirmişti.

FUTBOLCULARIN SEZON PERFORMANSLARI

24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.