Evlilik bekleniyordu! Zehra Güneş ve sevgilisinden şaşırtan hamle

Evlilik yolunda oldukları konuşulan milli voleybolcu Zehra Güneş ile sevgilisi Eren Dişli, birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medyadan kaldırdı. Evlilik teklifi alan Güneş'in bu hamlesi şaşırttı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medyada gündemden düşmüyor. Tokyo Olimpiyatları'nda büyük bir kitle yakalayan Güneş'in şimdilerde 2,3 milyon takipçisi var.

1,5 YILLIK İLİŞKİ

Eren Dişli ile yaklaşık 1,5 yıldır ilişki yaşayan Güneş'in evlilik yoluna girmesi beklenirken şaşırtan bir hamle geldi. İkili, sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları kaldırdı.

EZELİ RAKİBİN DERNEK BAŞKANI

Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Eren Dişli vesilesiyle Zehra Güneş'in Fenerbahçe forması giyme ihtimali de konuşuluyordu. Ancak evlilik ve transfer şimdilik zor gözüküyor.