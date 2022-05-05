EuroCup'ta Yılın Koçu Alimpijevic seçildi

7DAYS EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor'un başantrenörü Dusan Alimpijevic, turnuvada sezonun en iyi başantrenörü seçildi.

7DAYS EuroCup finalinde Virtus Bologna ile karşılaşacak olan Frutti Extra Bursaspor'da başantrenör Dusan Alimpijevic, "Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü. 35 yaşındaki başantrenör, takımının finale yükseldiği sezonda; taraftarlar, takım kaptanları ve medyanın oyları sonucunda en iyi başantrenör seçildi.Virtus Bologna - Frutti Extra Bursaspor finali, 11 Mayıs'ta İtalya'nın Bologna kentinde oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor