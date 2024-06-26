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Nefesler tutuldu! İşte EURO 2024'te günün maç programı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabının son maçları bugün gerçekleştirilecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, E ve F grupları tamamlanacak. Bugünkü programda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları TSİ 19.00'da, Çek Cumhuriyeti-Türkiye ve Gürcistan-Portekiz maçları ise TSİ 22.00'de başlayacak.

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te grup etabında son maçlar oynanıyor. Dev turnuvada bugünkü karşılaşmaların ardından E ve F grupları tamamlanacak.

4 MAÇ OYNANACAK

4 maçın oynanacağı mücadeleler TSİ 19.00'da ve 22.00'de başlayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaşacak. 22.00'de ise Çekya- Türkiye ve Gürcistan- Portekiz karşılaşmaları oynanacak.

EURO 2024'te günün maç programı şöyle;

  • 19.00: Slovakya-Romanya
  • 19.00: Ukrayna-Belçika
  • 22.00: Çek Cumhuriyeti-Türkiye
  • 22.00: Gürcistan-Portekiz
Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Çek Cumhuriyeti Gürcistan Portekiz Slovakya Türkiye Belçika Ukrayna Romanya Almanya Spor Haberler

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