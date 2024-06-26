Nefesler tutuldu! İşte EURO 2024'te günün maç programı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabının son maçları bugün gerçekleştirilecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, E ve F grupları tamamlanacak. Bugünkü programda Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları TSİ 19.00'da, Çek Cumhuriyeti-Türkiye ve Gürcistan-Portekiz maçları ise TSİ 22.00'de başlayacak.
Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te grup etabında son maçlar oynanıyor. Dev turnuvada bugünkü karşılaşmaların ardından E ve F grupları tamamlanacak.
4 MAÇ OYNANACAK
4 maçın oynanacağı mücadeleler TSİ 19.00'da ve 22.00'de başlayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaşacak. 22.00'de ise Çekya- Türkiye ve Gürcistan- Portekiz karşılaşmaları oynanacak.
EURO 2024'te günün maç programı şöyle;
- 19.00: Slovakya-Romanya
- 19.00: Ukrayna-Belçika
- 22.00: Çek Cumhuriyeti-Türkiye
- 22.00: Gürcistan-Portekiz