Nefesler tutuldu! İşte EURO 2024'te günün maç programı

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te grup etabında son maçlar oynanıyor. Dev turnuvada bugünkü karşılaşmaların ardından E ve F grupları tamamlanacak.

4 MAÇ OYNANACAK

4 maçın oynanacağı mücadeleler TSİ 19.00'da ve 22.00'de başlayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaşacak. 22.00'de ise Çekya- Türkiye ve Gürcistan- Portekiz karşılaşmaları oynanacak.

EURO 2024'te günün maç programı şöyle;