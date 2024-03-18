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ETÜ Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasını 3 kupa ve 1 madalya ile tamamladı

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasında ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri 3 kupa ve 1 madalya kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasını 3 kupa ve 1 madalya ile tamamladı.

Trabzon Gençlik Spor İl Müdürlüğü Poligonunda 5-17 Mart 2024 tarihleri arasında 21 üniversiteden çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasında ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Damla Köse, Yeşim Yaşarbaş ve Elif Gülerci elde ettikleri sonuçlarla takım halinde Kadın Tüfek kategorisinde kürsünün ilk basamağına çıkarak Türkiye şampiyonu oldu.

Tüfek Mix yarışmasında ise Berat Kurt ve Damla Köse 2.'lik kupasını ETÜ'ye kazandırırken, Elanur Özdemir, Helin Toprak ve Zeynep Sude Kaya'nın mücadele ettiği Kadın Tabanca Takımı 3. olma başarısı gösterdi.

Kadın Tüfek Ferdi kategorisinde mücadele eden ETÜ'nün Olimpik Milli Sporcusu Damla Köse 629 puanla Üniversite Sporları Atıcılık Şampiyonasında kendi rekorunu geliştirerek bir kez daha altın madalyaya uzandı.

Şampiyonayı 3 kupa ve 1 altın madalyayla tamamlayan Atıcılık kafilesini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atıcılık takımımız büyüyor ve adından övgüyle bahsettiriyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Damla ile katıldığımız şampiyonaya bu yıl ilk kez takım halinde katıldık ve bir altın, bir gümüş bir de bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attık. Tabii Damla'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Her geçen yıl üzerine koyarak devam ediyor. Adeta kendiyle yarışıyor. Bu yıl da rekorunu geliştirerek altın madalyayı kazandı. Kendisinden beklentimiz çok büyük. Olimpiyatlarda derece bekliyoruz. Bu vesileyle sporcularımızı ve antrenörümüz Mustafa Burak Çağlar hocamızı bir kez daha yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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