Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi açıldı

Etno spor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Gelenek ve Bellek" ismiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen serginin açılış törenine Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Dünya Etno spor Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergide yer alan fotoğraflar, Dünya Etno spor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etno spor Kültür Festivali'nin 7 yıllık süresince çekilen ve festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmalarına katılan eserler arasından alanında uzman jüri üyeleri tarafından seçildi.

AA fotomuhabiri Ağıt Erdi Ulukaya'nın 7. Etno spor Fotoğraf Yarışması'nda Atlı Sporlar ve Atlı Gösteriler Etno spor Özel Ödülü'nü alan eseri de sergide yer aldı.

Törende konuşan Bilal Erdoğan, serginin "Gelenek ve Bellek" başlığında düzenlendiği hatırlatarak, "Etno spor Kültür Festivalleri 7 defa İstanbul'da kültürseverlerle buluştu. Dünyanın dört bir yanından gelen gelenekleri, kadim kültürleri, oyunları, geleneksel sporları, aynı mekanda bir araya getirdi. Bu yönüyle dünyanın önemli kültürel ve spor etkinliklerinden bir tanesi haline geldi. Dünyanın ve Anadolu'nun bu kadar çeşitli kültürel öğesini dört gün içerisinde bu kadar az eforla görmek sadece İstanbul'da Etnospor Kültür Festivali'nde mümkün olabiliyor. Bugün modern hayatın hızı içerisinde kaybolma riski taşıyan geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı yeniden ihya etmek, onları yalnızca birer nostaljik öğe olarak değil, yaşayan birer değer olarak geleceğe taşımak için adımlar atıyoruz. Etnospor Kültür Festivali'nde köklerimizle bağ kurduğumuz, insanın merkezi alan medeniyet tasavvurunun izlerini sürüyoruz. Bu festivaller kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmamız yaşanan anın ötesine geçen bir tanıklık sunuyor. Bugün bu sergide gördüğümüz her bir kare ortak belleğimize düşürülmüş bir not, geleceğe bırakılmış nitelikli bir arşiv niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sergide 4 farklı kategoride 53 farklı fotoğrafçının objektifinden eserler olduğuna değinen Erdoğan, "Yarışmalara katılarak geleneklerimizi, oyunlarımızı ve insan hikayelerini büyük bir hassasiyetle tüm fotoğraf sanatçılarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Gazze'de yalnızca masum siviller değil, basın mensuplarının da katledildiğini biliyoruz"

Bilal Erdoğan, İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'de sadece sivillerin değil basın mensuplarının da öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'de yıllardır süren zulme değinen Erdoğan, "Bugün belleği konuşurken bugün dünyanın başka bir yerinde hafızanın bilinçli biçimde yok edilmek istendiğini de görmezden gelemeyiz. Gazze'de yıllardır süren zulümde yalnızca masum siviller değil, hakikati dünyaya göstermek isteyen gazetecinin, fotomuhabirinin ve basın mensubunun da katledildiğini biliyoruz. Objektifini bir silah gibi gören bu cesur insanlar, gerçeğin üzerinin örtülmesine izin vermedikleri için İsrail tarafından bilinçli olarak hedef alındılar. Geçtiğimiz üç yıl, dünya tarihinde en çok basın mensubunun öldürüldüğü dönemi olarak tarihe kaydedildi. Bu vesileyle Gazze'nin şehitlerini anıyorum. Allah'tan hepsinden rahmet diliyorum ve Gazze halkıyla, Filistin halkıyla olan dayanışmamızı bir kez daha teyit etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

8. festival 21-24 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda

Bilal Erdoğan, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin İstanbul'da 21-24 Mayıs'ta düzenleyeceğini söyledi.

Sergide yer alan 110 fotoğrafı inceleyen Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Etnospor Kültür Festivali'nin ilkinin 2016'da düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar 7 festival gerçekleştirdik. Bu sene sekizincisini düzenleyeceğiz. Aynı zamanda her yıl bu renkli festivali fotoğraf sanatçılarına bir yarışmayla açıyoruz. Bu festival, fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Dünyanın farklı kültürel etkinliklerini, sporlarını, oyunlarını, el sanatlarını, sahne sanatlarını yer aldığı bir zenginlik sunuyoruz. Bu sene 250'nin üstünde fotoğraf sanatçısı yarışmaya katıldı. Bu hafta sergimizi gezecek insanlar eğer Etnospor'u bilmiyorlarsa, Etnospor Kültür Festivali'ne hiç gelmedilerse nasıl bir atmosfer ve etkinlik olduğunu anlamış oluyorlar. Aynı zamanda 21-24 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız sekizinci festivalin de işaret fişeğini atmış oluyoruz. Bütün katılan fotoğraf sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Her geçen sene daha fazla fotoğrafçının katıldığını görüyoruz. Festivalimizin kültürel zenginliği, dünyadaki tanırlığı ve bilinirliği her geçen sene zaten artıyor. Dünya Etnospor Birliği olarak dünyadaki geleneksel sporların canlandırılması, ihyasıyla ilgili otorite konumumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz."

Etnospor Kültür Festivali'nin dünya açısından önemli bir organizasyon olmaya başladığını aktaran Erdoğan, "Her geçen sene bu festival sadece İstanbullulara, Türkiye'den gelenlere değil, yurt dışından gelecek ziyaretçiler için de bir destinasyon olma özelliğini kazanacak. Dört gün içerisinde bu kadar büyük kültürel zenginliği bir arada bulacağınız dünyada başka bir etkinlik yok. Bu konuda çok iddialıyız. Bütün vatandaşlarımızı hem sergimizi bir hafta boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde gezmeye hem de 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'ndaki 8. festivalimize gelmeye davet ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, bu yılki festivalin yenilikleriyle ilgili, "Bu yılki festivalimizde şu anda iki misafir ülkeyle anlaştık. Bir tanesi Japonya'dan Tayko Topluluğu gelecek. Japonya'nın büyük davullarıyla gösteri yapan bir topluluk. Çok keyifli bir gösterileri var. Bir de Gürcistan'ın atlı sporlarını ağırlayacağız. Geçen sene güreşini ağırlamıştık. Onun dışında yine Orta Asya'dan katılımlar devam edecek. Azerbaycan ve Türkmenistan'dan gelen atlı gösterinin yine olmasını ümit ediyoruz. Tabii ki zamanla açıklayacağımız başka sürprizlerimiz de olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

AKM Çok Amaçlı Salon'da vatandaşlarla buluşan sergi, 14 Ocak Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak.