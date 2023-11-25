ESTÜ Personel Futbol Turnuvası'nda Rektörlük Takımı Şampiyon

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ), Türkiye'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen personeller arası futbol turnuvasında kupanın galibi Rektörlük takımı olurken, şampiyon takımın ödüllerini takdim eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, ESTÜ'nün spor tesisleri hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Türkiye'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 14-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yüzyılı ESTÜ Personel Futbol Turnuvası dün akşamüstü oynanan final müsabakasıyla sona erdi. Üniversite personelleri tarafından oluşturulan 12 takımın mücadele ettiği turnuvada Hasan Polatkan Havaalanı güvenlik personellerinin oluşturduğu Havagücüspor ile Rektörlük çalışanlarının oluşturduğu Rektörlük takımı final maçı oynadı. Yoğun yağmur yağışının da etkili olduğu final maçında skor 1-1 şeklinde devam ederken, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın performansı göz doldurdu. Eşitlik her iki devrede de bozulmayınca, maç seri penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında da eşitlik uzun süre bozulmazken, sıra kalecilere geldi ve Rektörlük takımı penaltılarda elde ettiği 5-4'lük sonuçla maçı kazandı. Şampiyonu belirleyen penaltı atışlarının ardından kupa seremonisine geçildi. Şampiyon takımın oyuncusu Prof. Dr. Adnan Özcan, seremonide 3.'lük yaşayan takımın kupa ve madalyalarını takdim etti. Şampiyon takımın kupasını da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy taktim etti. İlk kez düzenlenen personeller arası futbol turnuvası hakkında konuşan Rektör Özcan, personellerin birbirleriyle olan iletişimine katkı sağlayan bu tarzdaki etkinliklerin gelecek dönemlerde farklı branşlarda da devam edeceğini söyledi.

"Türkiye'de çok sayılı olan tesislerin burada olduğunu gördüm"

Türkiye Yüzyılı ESTÜ Personel Futbol Turnuvası'nda şampiyon takımın ödüllerini taktim eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, ESTÜ tesisleri için övgü dolu sözler söyledi. ESTÜ'nün, Türkiye'deki sayılı tesisleri bünyesinde bulundurduğunu, bunun çok önemli ve güzel olduğunu ifade eden Kurul Başkanı Gürsoy, "Yaklaşık 1 buçuk saattir tesisleri geziyoruz. Ben, buradaki futbol, basketbol, voleybol ve performans ölçüm merkezlerinin üzerinde durmak istiyorum çünkü Türkiye'de çok sayılı olan tesislerin burada olduğunu gördüm. Özellikle performans test merkezleri çok önemli çünkü hangi branşta olursa olsun bir sporcunun ölçemediğinizi üretemezsiniz. Bu testlerden geçmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ben bu vesileyle üniversitemizin Rektörü Adnan Özcan'ı ve bütün bu kadroyu tebrik ediyorum. Futbolda galibiyette güzel, şampiyonluklar da güzel. Onun için Rektörlük takımı şampiyon oldu. Onları tebrik ediyorum" dedi.

"Bahar döneminde de bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz"

ESTÜ Rektörlüğü personelleri tarafından oluşturulan şampiyon Rektörlük takımında performansıyla dikkat çeken Rektör Adnan Özcan, ilk kez düzenledikleri turnuvada şampiyon olmanın şaşırtıcı ve keyifli olduğunu söyledi. Bu tarz turnuvaların ilişkileri güçlendirdiğini ve önümüzdeki dönemde farklı branşlarda da yapılacağını ifade eden Özcan, "14 Kasım 2023 tarihinde başlayan, üniversitemizin Personel Futbol Turnuvası'nda sona gelmiş bulunmaktayız. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Tüm takımlarımız özveriyle çok güzel mücadele ettiler. Personelimize yakışır şekilde bir turnuva oldu. Bundan sonra bahar döneminde de bu tür turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz. Tabii rektör kendi kupasını aldı gibi oldu ama bu da işin güzel tarafı ve ben bütün personelimizin bir arada olmasından çok mutluyum. Zaten amacımız buydu, bahar döneminde bu turnuvaların devamını düzenlemeyi düşünüyoruz. Daha geniş çapta basketbol, voleybol vesaire şimdi onları başlatacağız. Bahar döneminde de önümüzdeki yıl da aynı şekilde bu şekilde turnuvalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR