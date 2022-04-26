Eşref Hamamcıoğlu: Cayır cayır yanan bir gömleği giymek için yola çıkıyorum

"Futbolda yeni bir devrim gerekiyor"

"Florya'dan acilen Kemerburgaz'a taşınmalıyız"

"2 yıl 1 ay sonra alkışlarla uğurlanmak istiyoruz"

İSTANBUL, - Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Kulüpte mali problemler hep vardı. Ancak çok önemli bir marka değerimiz olduğu unutulmamalı. İdari başarısızlık şu anda her sorunun üstünde. Cayır cayır yanan bir gömleği giymek için yola çıkıyorum. Dirayetli bir şekilde genel kurulun desteğini alacak bir yönetim şart" dedi.

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, D-Smart Haftanın Konuğu programının konuğu oldu. Hamamcıoğlu, DHA Spor Muhabiri Serhan Türk'ün sorularına içtenlikle yanıt verdi.

"Son dönemde iletişim konusunda olumlu gelişimler oldu ama yeterli değil. Kurumsal iletişim daha düzenli olmalı, Galatasaray gibi önemli bir uluslararası kurumun daha yeni İngilizce web sayfası oldu. Galatasaray'da en zorlu şey kulüp sözcülüğüdür. Her şeyden haberinin olması gerekir. Basın emekçilerinin işlerini doğru yapmaları için elimizden gelen şeyi yapacağız. Kurumsal olarak bunu en iyi şekilde yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Florya'yı açma konusunda da görevlendireceğimiz kişiler medyaya yardımcı olacaktır."

Demirören Haber Ajansı / Spor