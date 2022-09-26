Eskrimde bölgesel kılıç açık turnuvaları sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonunca Ankara, Kocaeli, Adıyaman, İzmir ve Kastamonu illerinde düzenlenen bölgesel kılıç açık turnuvaları tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, 5 ilde yapılan turnuvalara 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde toplam 622 sporcu katıldı.

Ankara Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde 247, İzmir Atatürk Spor Kompleksi Eskrim Salonu'nda 54, Kocaeli Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda 166, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda 45 ve Adıyaman Gölbaşı Spor Salonu'nda 110 eskrimci madalya için mücadele etti.

İki gün süren turnuvalar, madalya törenlerinin ardından sona erdi.