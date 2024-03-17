Eskişehirspor Taraftarı Çanakkale Türküsü ile Renkli Görüntüler Oluşturdu

Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçında 18 Mart nedeniyle Çanakkale Türküsü'nü söyleyen Eskişehirspor taraftarı, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehirspor taraftarı, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçında Çanakkale Türküsü'nü söyledi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü hep bir ağızdan söyledikleri türkü ile kutlayan taraftar grupları, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. O anlar maçı izlemeye gelen diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR