Eskişehirspor, İlksen Kuttekin'i transfer etti

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu ekibinden İlksen Kuttekin'i renklerine bağladı.

Eskişehirspor, 2023-2024 Bölgesel Amatör Lig sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, TFF 3. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'ndan 24 yaşındaki kaleci İlksen Kuttekin'i transfer ettiğini açıkladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen, son olarak 3. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda forma giyen 1 metre 93 santimetre boyundaki İlksen Kuttekin, kariyerinde daha önce Bayrampaşaspor ve Hacettepe 1945 takımlarında da forma giydi.

Eskişehirspor'dan transfere ilişkin yapılan paylaşımda, "İlksen Kuttekin'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR