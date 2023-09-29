Eskişehirspor Fabrika Futbol Gelişim Akademisi'ne yeni antrenör

Eskişehirspor Fabrika Futbol Gelişim Akademisi, sorumlu antrenör olarak daha önce Eskişehirspor U13 takımını şampiyon yapan Fatih Yabaş'ın getirildiğini duyurdu.

Eskişehirspor'un geleceğini parlak günlere taşıma hedefiyle geliştirilmiş bir proje olarak geliştirilen Eskişehirspor Fabrika Futbol Gelişim Akademisi'nde okul bünyesindeki çocuklara altyapıdaki profesyonel antrenörler tarafından gözlemlenerek eğitimler veriliyor. Yetenekli çocuklar Eskişehirspor altyapı takımına kazandırılarak A takım için potansiyel aday sporcular haline geliyor. Yeni bir döneme girmeye hazırlanan Fabrika

Futbol Gelişim Akademisi bu çerçevede yeni antrenörünü belirledi. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor U13 takımını şampiyonluk yapma başarısını göstermiş olan altyapı antrenörlerinden Fatih Yabaş'ın Fabrika Futbol Gelişim Akademisi Sorumlu Antrenör olarak göreve getirildiği açıklandı.

Fabrika Futbol Okulu bünyesinde görev yapan diğer antrenörler Beyza Dörtelma, Selen Toğral, İrem Yeşilyurt ve Kadın Futbol Gelişim Departmanı'ndan Esin Demirtürk ve Pınar Koca, Fabrika Futbol Okullarındaki yaş gruplarına göre koordineli çalışarak profesyonel futbol eğitimi, teorik bilgi, kişisel gelişim, fiziksel gelişim, sosyal beceriler ve yarışmacı gruplara hazırlık süreçlerini destekleyecek.

Kulüp Başkanı Erkan Koca, Fabrika Futbol Gelişim Akademisi Sorumlu As Başkanı Tamer Yavuz başta olmak üzere Eskişehirspor yönetim kurulu üyeleri de bu süreci yakından takip ederek geleceğe yönelik desteklerini sağlamlaştıracak.

"Şehrinin takımı Eskişehirspor ile futbola dön"

Fabrika Futbol Gelişim Akademisi Sorumlu Antrenör Fatih Yabaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Eskişehirspor'un en iyi üst liglere, Eskişehir'in gençlerinin getireceğini biliyorum. Öncesi de böyleydi, sonrası da böyle olacak. Sadece yetenekli değil, çalışkan ve bu şehrinin takımı için her şeyi yapacak gençlerimiz olacağına eminiz. Bu sebeple şehrinin takımı Eskişehirspor ile futbola dön diyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni oluşum sürecinde olan Eskişehirspor Fabrika Futbol Gelişim Akademisine Eskişehir'deki tüm gençleri davet edildi. - ESKİŞEHİR