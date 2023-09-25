Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu kombine kart satışlarına başlıyor

2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor, kombine kartların satışına bugün başlanacağını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına özel maçlarla devam eden Eskişehirspor'da kombine kartlar satışa çıkıyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda kale arkası tribünü 250 lira, Doğu Maraton tribünü 500 lira ve Batı VIP tribünü 2 bin liradan satışa çıkacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alacağınız kombine kartınızla evimizdeki her maça coşkuyla eşlik edebilir, birlikte zaferler kazanacağımız ve unutulmaz anılara tanıklık edeceğimiz bu sezonda takımımıza destek olmanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Kombine kartlarımız basılı olup, geçmiş yıllardaki gibi nostaljik koleksiyonun parçası olarak saklayabilirsiniz. Kombine satışlarımız Pazartesi 12: 00'dan itibaren kulübümüzde ve Kanatlı AVM'de başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor yönetimi, kombine kartlara taraftarların yoğun ilgi göstermesini bekliyor. - ESKİŞEHİR