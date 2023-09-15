Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'e hazırlanıyor. Takımın antrenmanları hırslı bir şekilde sürüyor. Geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçlarında mağlup olan Eskişehirspor, bugün Polatlı Belediye Spor ile bir özel maç daha oynayacak.

Eskişehirspor, 2023-2024 Bölgesel Amatör Lig sezonu için hazırlıklarına devam ediyor.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma çalışmalarıyla başladı. Teknik Direktör İbrahim Baş yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı olduğu görüldü. Antrenman topla yapılan çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Eskişehirspor, geçtiğimiz gün oynadığı iki farklı hazırlık maçında Nilüfer Belediyespor'a 1-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup olurken, bugün ise saat 16.30'da Polatlı Belediye Spor ile Polatlı İlçe Stadyumu'nda bir özel maç daha oynayacak. - ESKİŞEHİR