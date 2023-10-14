Eskişehir Demirspor Altyapı Takımı Tribünde Maç Keyfi Yaşadı

Eskişehir Demirspor ile Eskişehirspor'un karşılaştığı Bölgesel Amatör Lig maçında Demirspor'un altyapı takımı çocukları tribünde maç keyfi yaşadı. Küçük çocuklar, futbolculara destek vermek için tezahüratlarla maçı takip etti.

Eskişehir Demir spor ile Eskişehir spor'un karşı karşıya geldiği Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında Demir spor'un altyapı takımı çocukları tribünde maç keyfi yaşadı.

Eskişehir Demir spor ile Eskişehir spor geçtiğimiz akşam Bölgesel Amatör Lig ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Eskişehir spor 2-0 kazanırken, tribünlerden de futbolculara destek vardı. Kentin köklü spor kulüplerinden olan Eskişehir Demirspor'un altyapı takımında oynayan küçük çocuklar karşılaşmayı tribünden takip etti. Hem Eskişehirspor hem Eskişehir Demirsporlu futbolcuları yakından izleme fırsatı yakalayan çocuklar futbolculara seslerini duyurmaya çalıştı. Geleceğin futbolcu adayları minik çocuklar maçın başından sonuna kadar Eskişehir Demirsporlu futbolculara tezahüratlarla destek verdi. - ESKİŞEHİR