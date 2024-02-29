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Eskişehir Anadolu Lisesi Gençler Karma Satranç Etkinliğinde Zafer Kazandı

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Türkiye Satranç Federasyonu ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler Karma Satranç etkinliğinde Eskişehir Anadolu Lisesi büyük bir başarı elde etti. Hem takım hem de bireysel olarak gösterdikleri üstün performansla zirveye yerleşen öğrenciler, Artistik Jimnastik Genç A kategorisinde de il birincisi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 22 okul ve 35 takımın mücadele ettiği Gençler Karma Satranç etkinliği sona erdi.

Eskişehir Anadolu Lisesi, spor alanında büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Satranç Federasyonu ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Gençler Karma Satranç Eskişehir finalinde, 22 okul ve 35 takım arasından sıyrılarak zirveye yerleşti. Ayrıca Artistik Jimnastik Genç A kategorisinde il birincisi olarak adını yazdırdı. Hem bireysel hem de takım olarak gösterdikleri üstün performansla, Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri sporun zirvesine tırmandı. Bu önemli iki başarı, öğrencilerin azimli çalışmaları dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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