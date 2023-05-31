Eski TFF Başkan Vekili İbrahim Usta Arsin'de toprağa verildi

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve eski Arsinspor Başkanı, İbrahim Usta, Trabzon'un Arsin ilçesinde toprağa verildi. Ankara'da bir süre tedavi gören İbrahim Usta, ardından tedavisine devam etmek için ABD'ye gitmişti. Usta, Türkiye'ye dönüşü esnasında uçakta hayatını kaybetti. Usta için bugün Arsin Merkez Ulu Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Usta, Cudibey Mahallesi'ndeki Konak Cami Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve eski Arsinspor Başkanı, İbrahim Usta, Trabzon'un Arsin ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da bir süre tedavi gören İbrahim Usta, ardından tedavisine devam etmek için ABD'ye gitmişti. Usta, Türkiye'ye dönüşü esnasında uçakta hayatını kaybetti. Usta için bugün Arsin Merkez Ulu Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Usta, Cudibey Mahallesi'ndeki Konak Cami Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Usta için Konak Cami'nde kılınan cenaze namazına; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkası, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TFF Eski Başkanı Nihat Özdemir, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Arsin Belediye Başkanı Muhammed Sayit Gürsoy, Trabzon eski milletvekilleri Şeref Malkoç, Adnan Günnar, Hüseyin Örs, Ombudsman Şeref Malkoç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.