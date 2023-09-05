Eski sevgilisinin iddiaları sonrası Antony, Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Manchester United'ın geçen yaz 95 milyon euroya kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anthony, özel hayatıyla gündemde. Eski sevgilisi Gabriela Cavallin'e fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı.

ESKİ SEVGİLİYE TEHDİT VE ŞİDDET

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Antony, eski sevgilisine tehdit edici mesajlar gönderdi. Bununla da kalmayan Brezilyalı futbolcu, Cavallin'e fiziksel saldırıda bulundu. Şiddet gördüğünü iddia eden Cavallin'in kafasının kanadığı fotoğraflar ortaya çıktı.

MANCHESTER UNITED KARNESİ

Brezilya Milli Takımı ile 15 maça çıkan Anthony, 2 gole imza attı. Manchester United formasıyla ise 47 karşılaşmada görev alan Brezilyalı, 10 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Cavallin'in şiddet gördüğünü iddia ettiği fotoğraflar