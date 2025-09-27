Eski PFDK Başkanı Ali Koç'u öve öve bitiremedi: Onun attığı temeller, geleceğin şampiyonluklarının zemini olacaktır

Spor hukukçusu ve eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübe bıraktığı mirası değerlendirdi. Karaahmetoğlu'na göre Koç, görev süresini kupasız kapatsa da, Fenerbahçe'nin geleceğine güçlü bir zemin hazırladı.

Spor hukukçusu ve eski pfdk başkanı Av.Hüseyin Karaahmetoğlu'nun Fenerbahçe eski başkanı sayın Ali Koç ile ilgili düşünceleri;

ALİ KOÇ: FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİNE BIRAKTIĞI MİRAS

2018'de büyük umutlarla göreve geldi, 2025'te kupasız ama güçlü bir miras bırakarak ayrıldı. Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı, bugün eleştirilerin odağında olsa da, yarın çok daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirilecek.

3 TEMMUZ'DAN BAŞKANLIĞA UZANAN YOL

Ali Koç'u Fenerbahçe camiasına tanıtan en önemli an, hiç şüphesiz 3 Temmuz 2011 sürecidir. Aziz Yıldırım'ın mahkeme salonunda fenalaşmasının ardından bir gazetecinin kullandığı "gebersin" ifadesine tek başına tepki göstermesi, onun kulüp için neler yapabileceğinin işaretini verdi. O gün ortaya koyduğu tavır, ileride başkanlık döneminde de kendisini gösterecek bir karakterin habercisiydi: dik duruş, kararlılık ve Fenerbahçe'nin onuru için mücadele.

EKONOMİK KAOSTAN MALİ DİSİPLİNE

Göreve geldiğinde kulübün borcu yaklaşık 600 milyon € seviyesindeydi. Gelirlerin neredeyse tamamı temlik altındaydı ve kulüp finansal açıdan adeta nefes alamıyordu. Ali Koç, bu tabloya rağmen geri adım atmadı.

Bankalarla borç yapılandırmasına giderek faiz yükünü hafifletti.

Şeffaf mali raporlama sistemini başlattı.

UEFA ve FIFA yaptırımlarının önüne geçti, kulübü iflas tehlikesinden kurtardı.

Bugün Fenerbahçe yeni yönetimlere çok daha güçlü bir mali düzenle teslim ediliyorsa, bu Koç'un attığı adımların sonucudur.

KURUMSALLAŞMA VE MODERNLEŞME

Ali Koç, kulübü "aile kulübü" anlayışından çıkarıp modern bir yapıya taşımaya çalıştı.

Scouting, veri analizi ve performans bilimi gibi modern futbol yönetimi araçlarını kulübe kazandırdı.

Stadyum ve tesislerde modernizasyon projeleri hayata geçirildi.

E-spor, dijital üyelik ve taraftar deneyimini geliştiren yenilikler başlatıldı.

Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi isimlerin parlaması, bu vizyonun en somut örnekleri oldu.

ADALET MÜCADELESİ

Türk futbolundaki "yapılar"a karşı en net mücadeleyi veren başkanlardan biri de Ali Koç oldu. Hakem hataları, federasyon kararları ve rakip kulüplerin yönlendirmelerine karşı sert çıkışlarıyla gündeme geldi.

Bu süreçte camianın içinden beklediği desteği bulamadı. Ancak yalnız kalsa da, Fenerbahçe'nin hakkını savunma noktasında geri adım atmadı.

DİĞER BRANŞLARDA GÜÇLÜ KİMLİK

Koç döneminde yalnızca futbol değil, basketbol, voleybol ve kadın futbolu da desteklendi. Fenerbahçe, amatör branşlarda hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılarını sürdürdü. Kulübün "çok branşlı" kimliği korunup güçlendirildi.

ELEŞTİRİLER VE EKSİKLER

Elbette eleştiriler de vardı:

Futbol takımında istikrar sağlanamadı.

takımında istikrar sağlanamadı. Sık teknik direktör değişiklikleri yaşandı.

Transferlerde yapılan hatalar, şampiyonluğu engelledi.

Taraftar, yıllardır süren kupa özlemi nedeniyle sabırsız davrandı.

Kupaların gelmemesi, başkanlık döneminin en büyük eksikliği olarak kayıtlara geçti.

TARİHİ DEĞERLENDİRME

Bugün bazı kesimler tarafından "kupasız başkan" olarak anılsa da, yarın Ali Koç için şu sözler söylenecektir:

"Fenerbahçe'yi mali ve kurumsal çöküşten kurtaran, modernleştiren ve adalet mücadelesiyle tarihe geçen başkan." Tıpkı Süleyman Seba ve Özhan Canaydın gibi vizyoner başkanların yıllar sonra değerinin anlaşılması gibi, Ali Koç'un kıymeti de zamanla daha net görülecek. Kupasız geçen yıllar bugün ağır eleştiriler getiriyor olabilir; fakat onun attığı temeller, geleceğin şampiyonluklarının en güçlü zemini olacaktır.