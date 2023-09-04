Esenyurtlular Dev Ekrandan Şampiyonluk Maçını İzledi

Esenyurt Belediyesi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını Tabela Meydan'a kurduğu dev ekrandan izlemek isteyenlere imkan sağladı. Esenyurtlular, milli takıma destek vermek için bir araya geldi ve Filenin Sultanları'nın tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmasını alkışlarla kutladı.

Esenyurtlular, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını kurulan dev ekrandan izledi.

Esenyurt Belediyesi, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final karşılaşmasını açık havada izlemek isteyenler için Tabela Meydan'a dev ekran kurdu. Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan şampiyonluk maçını dev ekrandan izleyen vatandaşlar, milli takım için tek yürek oldu. Türkiye forması giyerek alanda toplananlar, her sayıda alkış ve tezahüratlarla Filenin Sultanları'na destekte bulundu. Esenyurtlular, heyecanın dorukta olduğu alanda, Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. - İSTANBUL