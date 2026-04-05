Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 Esenler Erokspor: 3

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Erokspor, Kanga'nın penaltısı ve Onur Ulaş'ın kafa golüyle öne geçti.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Bekir köşe vuruşunu Kanga'ya pas vererek kullandı. Kanga'nın sağ kanattan içeriye açtığı ortada iyi yükselen Onur, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada Amilton ceza sahasına girmeye çalışırken ceza yayını geçip şutunu çekmek üzereyken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kanga'nın sağ üst köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

88. dakikada sol taraftan paslaşarak başlayan atakta Ethemi son çizgiye inip ceza sahasına ortasını açtı. Avramoski ceza sahası yayından iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. Yunus Emre Gedik, ceza sahasında bulduğu pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Dura, Ömer Yasin Gezer

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit (Mert Çelik dk. 85), Fevzi Yıldırım Erdem Güleç (Uğur Çiftçi dk. 46), Okan Erdoğan (Aly Malle dk. 46), Cihat Çelik, Kamil Fidan, Okoronkwo, Ethemi, Bekir Böke (Avramovski dk. 46)

Yedekler: Gökhan Akkan, Özkan Yiğiter, Badji, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Savaş Ala

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer (Eray Korkma dk. 85), Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Kanga (Alper Karaman dk. 85), Jack (Ömer Faruk Beyaz dk. 78), Berat Luş (Yunus Emre Gedik dk. 78), Catakovic

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Yusuf Arda Özyurt, Talha Tekin

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Avramovski (dk. 88) (Sivasspor), Onur Ulaş (dk. 24), Kanga (dk. 33 pen.), Yunus Emre Gedik (dk. 90+4) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Valon Ethemi (Sivasspor), Onur Ulaş, Hayrullah Bilazer (Esenler Erokspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Ukrayna, Rusya petrolünün kalbini vurdu

Putin'i çıldırtacak saldırı! Alev alev yanıyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal