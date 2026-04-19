Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Fernandes'in ceza sahası ön çizgisinden gelişine yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

46. dakikada sağ tarafta topu alan Catakovic, üst üste çalımlarla ceza sahası içine girerek pasını arka direkteki Faye'ye aktardı. Faye'nin müsait pozisyonda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

55. dakikada Amilton, savunmanın hatası sonrası topu kazandı ve pasını Recep'e verdi. Kaleciyi önde gören Recep aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleye doğru giden topa son anda savunmada Abdullah kafasıyla müdahale ederek çizgiden çıkardı.

84. dakikada Faye'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Güner Mumcu Taştan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç (Eray Korkmaz dk. 14), Kanga (Tugay Kacar dk. 71), Jack (Alper Karaman dk. 77), Faye, Recep Niyaz (Ömer Faruk Beyaz dk. 76), Amilton, Catakovic (Kayode dk. 70)

Yedekler: Birkan Tetik, Nzaba, Yunus Emre Gedik, Berat Luş

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç dk. 38), Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 82), İshak Karaoğul (Oğuzcan Çalışkan dk. 82), İbrahim Akdağ, Erkam Develi (Enes Yılmaz dk. 65), Roshi (Rroca dk. 65), Ezeh, Fernandes

Yedekler: Aykut Özer, Ali Akman, Halil Can Ayan, Mexer, Diaby

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Faye (dk. 46) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Beyaz, Ertuğrul Çetin (Esenler Erokspor), Oğuzcan Çalışkan (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı