ES Elazığspor teknik direktörü Çelik: '3 maçta 7 puan çok önemli'

TFF 3. Lig 1. Grubun 4. haftasında deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya gelecek olan ES Elazığspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, Elazığspor'a yakışan bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayan Entegre Solar Elazığspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, takımın son durumunu değerlendirdi. 3 maçta alınan 7 puanının önemli olduğuna vurgu yapan Çelik, "Özverili çalışıyoruz. Söylediklerimizi harfiyen yapan bir takım var. Her geçen gün çizgimizi biraz daha yukarı çekiyoruz. Geride bıraktığımız Amasyaspor maçında futbolcularımın sergilediği mücadeleden son derece memnunum. İçerde kazanmak ve taraftarları mutlu etmek çok güzel. Önümüzde önemli bir Ağrı maçı var. Zor bir deplasman. Elazığspor'a yakışan bir skorla dönmek istiyoruz. Bu ligde iyi savunma yapan takımlar başarılı oluyor. Bizde 3 haftadır gol yemiyoruz ve devam ettirmek istiyoruz. İnşallah hem kazanarak, hem gol yemeyerek lig devam eder. O golü illa bir yerde yiyeceğiz ama önemli olan kazanmak. 13 maçlık bir seri var. Bunu götürebildiğimiz yere kadar götürmek istiyoruz. Elazığspor'a yakışan da budur. Sakat oyuncumuz yok ve gayet uyumlu bir şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza" dedi. - ELAZIĞ