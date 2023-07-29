Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını tamamladıktan sonra Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile hazırlık maçları yapmayı planlıyor. Yönetimdeki belirsizlik devam ederken, Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu önderliğinde çalışmalar sürdürülüyor.

Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını da tamamlayan mavi-beyazlı takım 3 gün ara vereceği çalışmalarına 31 Temmuz günü yeniden başlayacak. Erzurumspor üçüncü etap hazırlıkları çerçevesinde Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile maç yapmayı planlıyor.

Bir yandan yönetimindeki belirsizlik devam eden bir yandan da Erzurum'daki sezon hazırlıklarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiren ikinci etap çalışmalara, 27 Temmuz Perşembe günü yaptığı çift antrenmanla noktalamıştı.

Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt FK ile bir hazırlık maçı yapan mavi-beyazlı ekip karşılaşmadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına 31 Temmuz Pazartesi günü Erzurumspor Tesislerinde toplanarak gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 02 Ağustos Çarşamba günü 17.00'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde,l 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la hazırlık karşılaşması yapacak olan Erzurumspor, daha sonra ligde ilk hafta konuk edeceği Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - ERZURUM