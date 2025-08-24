Erzurumspor ve Pendikspor 3-3 Beraberlik ile Ayrıldı

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Sefa'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mustafa Fettahoğlu aşırtma bir vuruşla topu kaleci Utku'nun üzerinden ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada sağ tarafta kazanılan serbest vuruşu kullanan Giovanni Crociata'ın ortasında arka direkte topla buluşan Brandon Baiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

25. dakikada Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Sefa ceza sahası ön bölgesinde kafayla topu ceza sahasına hareketlenen Benhur Keser'e gönderdi. Benhur sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

63. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Furkan'ın ortasında Vinko Soldo uygun durumda olan Mallik Wilks'i görüp pasını ona aktardı. Mallik Wilks sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

71. dakikada Pendikspor'un geliştirdiği atakta Thuram'ın vuruşunda top Orhan Ovacıklı'nın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Jonson Clarke-Harris meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

88. dakikada Pendikspor'un geliştirdiği atakta Mallik Wilks'in ortasında arka direkte topa yükselen Thuram kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-3

Hakemler: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Harun Terin

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Adem Eren Kabak dk. 66), Giovanni Crociata (Amar Gerxhaliu dk. 86), Benhur Keser (Furkan Özhan dk. 74), Mustafa Fettahoğlu (Martin Rodriguez dk. 74), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 74)

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar, Mert Önal

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Vinko Soldo, Nuno Sequeira (Furkan Mehmet Doğan dk. 46), Erdem Gökçe (Hüseyin Maldar dk. 69), Yiğit Fidan, Djordje Denic (Bekir Karadeniz dk. 58), Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 46), Mesut Özdemir, Jonson Clarke-Harris, Mallik Wilks, Ahmet Karademir (Thuram dk. 46)

Yedekler: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Burhan Ersoy, Görkem Bitin

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 11), Brandon Baiye (dk. 19), Benhur Keser (dk. 25) (Erzurumspor FK), Mallik Wilks (dk. 63), Jonson Clarke-Harris (dk. 71 pen.), Thuram (dk. 88) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Mesut Özdemir, Thuram, Jonson Clarke-Harris (Pendikspor) - ERZURUM