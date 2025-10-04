Erzurumspor FK ve İmaj Altyapı Vanspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçın ortada gidip gelen bir müsabaka olduğunu belirtti.

Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını söyledi.

Teknik direktörlükte 8 yılını bitirdiğini belirten Özbalta, "İlk defa böyle bir süreçle karşı karşıyayız. O anlamda üzgünüz çünkü bazen olabiliyor, bazı süreçler olabiliyor, rüzgar tersten esiyor. Bazen enteresan şekilde düşüşler yaşayan takımlar olabiliyor, 5-6 maçlık galip gelememe serileri falan olabiliyor. Sonra bir bakıyorsunuz tekrar 3 maçlık, 5 maçlık, 8 maçlık bu sefer de galip gelme, yenilmeme serileri başlayabiliyor. Bu, oyunun içinde var ama şu anki durumda biz de ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Genelde elimizde olan müsabakaları istediğimiz gibi bitiremediğimiz, galip gelemediğimiz için çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Özbalta, taraftara galibiyet hediye etmek istediklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Gerçekten çok çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hem teoride hem sahada pratikte hem de oyuncularla açık iletişim kurarak oyunculara anlatıyoruz, gösteriyoruz. Bizler de çok üzülüyoruz, bizler de galip gelmek istiyoruz. Bu eğer bir istatistikse biz de ilk defa böyle bir şey görüyoruz ve böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani kazanamıyoruz doğru ama diğer taraftan rakip de bizi yenemiyor. Biz dokuzuncu müsabakayı oynadık, rakip takımlar dokuz kere pozisyona girdi. Bugün de topa vuruyor, direkten kalecinin ayağına çarpıp giriyor. İnanın buna çok üzülüyorum. Bize düşen sorumluluk çok daha fazla çalışmak. Maçın teknik boyutuyla fazla konuşmamak gerekiyor. Çünkü arada giden gelen bir müsabakaydı. O anlamda çok fazla konuşmuyorum."

İmaj Altyapı Vanspor cephesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise galibiyeti çok hak ettikleri bir maç olduğunu söyledi.

Özellikle ilk yarı girdikleri iki net gol pozisyonu olduğunu aktaran Kutlu, "Oyuncularım orada şutu tercih etti, pası tercih etseler öne geçebilirdik. Rakibimize zannediyorum son dakikada bir şut imkanından başka pozisyon vermedik. Yediğimiz golü de zaten bir duran top eşleşmesinden yedik, pozisyon verdiğimizi çok fazla hatırlamıyorum. Dediğim gibi aslında çok hak ettiğimiz bir maçı beraberlikle sonuçlandırdık." diye konuştu.

Kutlu, hakemlerle ilgili eleştiride de bulunarak, şunları kaydetti:

"Aslında son iki haftadır maçlarımızı yöneten hakemler gerçekten bizim adımıza çok çok kötü maç yönetiyor. Bugün de aynı şekilde çok kötü bir maç yönettiler. Takımıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Erzurum gibi zor bir deplasmanda iyi oyun oynayarak puan çıkarttık. Vanspor olarak yeni kurulan bir takımız. Tabii ki bu yıl bu ligde hayatımızı devam ettirip önümüzdeki yıllarda üst lige çıkmak için mücadele edeceğimizi sezon başında konuşmuştuk ama oyuncularımızın göstermiş olduğu performans bu yıl da bizi ilk 7 için umutlandırıyor. Sonuna kadar kovalayacağız ama ana hedefimiz tabii ki iyi futbol oynayıp içeride dışarıda mücadele eden, taraftarın beğenisini kazanan, maçı bırakmayan bir takım olabilmek."