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Erzurumspor FK Teknik Direktörü: Kocaelispor maçı çok önemli

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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kocaelispor maçının önemine vurgu yaparak, takımın hedefinin 3 puan olduğunu belirtti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü, "Şehrimizi en iyi şekilde temsil edip iyi futbol oynayıp bu şekilde ligi güvenli bir yerde bitirmek istiyoruz demiştik. Aynı hedefimiz devam ediyor. Kocaeli maçı bu manada çok önemli ve taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, bu hafta karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı 24 maçta aldığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle puan cetvelinde 30 puan ile 10 sırada yer alan Erzurumspor'da hafta sonu oynanacak Kocaelispor maçı için hedef mutlak 3 puan olarak gösterildi.

Mavi-beyazlı takımın Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sezon başından beri oyuncularının göstermiş olduğu inanılmaz bir iyi niyet, aidiyet duygusu ve performansı olduğunu belirterek, "Sezon başı tam kadro toplanamamıştık. Ligin girişinde, lig başlamasına bir hafta kala bütün kadromuzu toplayabilmiştik. Ama ligin devre arasında tam kadro bir kamp yapma şansı bulmuştuk. Gerçekten bizim adımıza çok faydalı geçmişti. Bunun yansımaları da ligin ilk altı haftasında gol yemeden dört galibiyet iki beraberlikle yolumuza devam etmiştik. Son Boluspor maçına kadar da mağlup olmamıştık. Bu maçında da ben oyun olarak yenildiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularımız gerçekten o maçta da çok önemli bir mücadele ortaya koydular. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Rakibimizin tek gol pozisyonu duran toptan bir pozisyon yakalayıp golle sonuçlandırmışlardı. Ama oyun olarak ortaya konan mücadele, istek, arzu ve futbol yine bize gelecek açısından umut verdi" ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor maçı önemli"

Kocaelispor karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kutlu, "Önümüzde çok önemli bir süreç var. Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var. Biz bu sezon Erzurumspor'a yakışır, Erzurum şehrine yakışır, şehrimizi en iyi şekilde temsil edip iyi futbol oynayıp bu şekilde ligi güvenli bir yerde bitirmek istiyoruz demiştik. Aynı hedefimiz devam ediyor. Kocaeli maçı bu manada çok önemli. ve taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Gerçekten önemli bir maç, güçlü bir rakiple oynayacağız. Ama biz de iyi oynayan, istekli oynayan, arzulu oynayan bir takımız. Özellikle kendi evimizde bunu bir kat daha arttırıyoruz. Seyircimizin taraftarımızın desteğiyle inşallah bu maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Yalçın Koşukavak'ın analizi doğru değil"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, maç sonrası Erzurumspor FK ile alakalı yaptığı değerlendirmeleri doğru bulmadığını belirten Hakan Kutlu, "Hazmedebilmek çok önemli. Başarılı olmayı hazmetmek de çok önemli. Biz hiçbir zaman kendi takımımızı bırakıp rakibimizle alakalı analizleri yapıyoruz. Rakibimizle alakalı teknik değerlendirmeyi oyuncularımıza gösteriyoruz. Ama bunları kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın yaptığı doğru bir analiz değil bence. Çünkü o gün daha çok oynamak isteyen, daha çok futbola yönelik ön alan baskısı yapan, pozisyona giren takım bizdik. Öyle düşünmüş olabilir, öyle düşünmüş olsa bile bunu hani karşı tarafı rencide edecek şekilde söylememeli gerek. Erzurumspor çok güçlü ve büyük bir camia. Bu şekilde konuşmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama ben yine de kendisini ve takımı tebrik ediyorum. Kendisinin önemli bir çıkışı var ve inşallah bu şekilde devam ederler. Ama yaptığının yanlış olduğunu düşünüyorum ki yanlış bir analiz bence. Hem o gün hem ondan önceki gün hem de ilk maçta Boluspor maçında biz çok daha üstün oynayan taraftık" diye konuştu.

"En kısa zamanda tam kadro toplanacağız"

Takımdaki sakatlıklardan de bahseden Hakan Kutlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ligin başından beri aslında hiç sakat vermemiştik. Bir ayda oldukça sakatlarımız yoğunlaştı. Mustafa Akbaş'ın üç-dört haftalık sürece ihtiyacı var. Ufuk'un on günlük sürece ihtiyacı var. Mikail'in de 10 güne ihtiyacı var. Fırat'ın da benzer şekilde bir on günlük zaman ihtiyacı görünüyor. Batuhan şu anda tedavi sürecinde, en kısa zamanda aramızda olmasını diliyoruz. Cengizhan güç kazanması bekliyoruz. İnşallah milli maç arasından sonra tam kadro yine takımımıza kavuşup yolumuza ilerleriz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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