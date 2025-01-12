Üye Girişi
Haberler
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Soruları sızdırmışlar! İstanbul'da 6 okuldaki ortak sınavlar yeniden yapılacak

Vahim iddia doğru çıktı! 6 okulda yeniden sınav yapılacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'a Mağlup Oldu: Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler

Erzurumspor FK, Şanlıurfaspor'a Mağlup Oldu: Teknik Direktörlerden Değerlendirmeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu. Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, bu galibiyeti önemli bir kırılma maçı olarak değerlendirirken, Erzurumspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, hakem yönetimini eleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasındaki Erzurumspor FK- Şanlıurfaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, Kazımkarabekir stadında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a kendi taraftarı önünde 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Erzurumspor karşılaşmasının ligin önemli maçlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Buz gibi bir havada içimizi ısıtan bir skor. İhtiyacımız da vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadılar. Birinci dakikadan doksan artıya kadar oyun disiplininden hiç kopmadılar. Kolay değil. Erzurumspor içeride kaybetmeyen, kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Daha önce zannedersem bir tek mağlubiyeti var o da Karagümrük'e. Bizde deplasmanda geldiğimizden beri hiç maç kazanamamıştık. Bizim için de bir kırılma maçıydı. Ligin bana göre en önemli maçlarından, dönüm maçlarından bir tanesiydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Dediğim gibi oyuncularımı kutluyorum. Başarılı olmaların. Bizi tribünde destekleyen taraftarların çok teşekkür ediyoruz. Bunu dönünceye kadar otobüse döneceğiz, kutlayacağız. Ama hemen cuma günü Ankaragücü maçı var. Ona da hazırlanmamız lazım. Lig yeniden başlıyor. Biz daha avantajlı başlıyoruz ikinci yarıya. Transfer de bugün itibarıyla açılıyor. Doğru transferler yaparsak ve çok daha farklı bir takım izletebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hakan Kutlu : "Rezalet bir hakem yönetimi vardı"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hakemlerin de kendileri kadar kötü olduğunu belirterek, "Maç için bizim adımıza söylenecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten iyi oynamadığımız bir maç. Tabii zaten biraz sahada zemin de iyi oynamaya müsait değil bu sahada. Kapanıp kontraya çıkan takım için büyük avantajı var bu sahanın. Buna rağmen iyi oynamadık ve daha iyisini yapabilirdik. Önümüzdeki hafta Bandırma maçı var. İnşallah bu maçı telafisini o maçta yaparız. Maçın hakemleri de gerçekten en az bizim kadar kötüydü. Rezalet bir hakem yönetimi vardı sahada. Eren'in gösterilen kırmızı kartı. İki sarısı da bana göre sarı değil. ve iptal edilen golümüz var. İncelemek lazım. Aynı şekilde rakibin Amar Begic'in eline çarpan ikinci sarı karttan kırmızı verilmesi gereken pozisyonu vardı, vermedi. Söylediğin gibi hakemin de rezalet bir yönetimi vardı. O da en az bizim kadar bugün kötüydü" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"1 Milyon Mehmet" gözyaşları içinde toprağa verildi
img

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
img

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

Son Dakika Haberleri

Grevde ders işlenir mi? Öğretmenler grev mi yapıyor, öğretmenler neden grevde 2025? Hangi sendikalar grev yapacak 2025? Memurlar grev mi yapacak, hangi memurlar grevde? PSG St. Etienne CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG St. Etienne maçı ne zaman? Arsenal Manchester Utd CANLI İZLE şifresiz! FA Cup Arsenal Manchester Utd maçı ne zaman? Real Madrid Barcelona CANLI İZLE şifresiz! İspanya Süper Kupa Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? Survivor eleme adayları kim? 12 Ocak Pazar Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 12 Ocak Pazar? MasterChef bitti mi, neden yok? MasterChef kim şampiyon oldu? Dağ 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dağ 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.