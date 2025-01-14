Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti

Onlarca kişi hastaneye başvurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor
İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı

İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi talebiyle dava açıldı
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!

Erzurumspor FK'nın Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan Transfer ve Antrenman Sorunlarına Dair Açıklamalar

Erzurumspor FK'nın Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan Transfer ve Antrenman Sorunlarına Dair Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, takımın ligdeki performansını ve transfer stratejilerini değerlendirdi. Antrenman sorunlarından ve altyapı tesislerindeki gelişmelerden bahsetti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını ve kulübün gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kutlu, kulübün altyapı tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında, 2 sezondur kapalı olan transfer tahtasını açıp yeni transferlerle sezona başladıklarını hatırlattı.

Takımda sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak istediklerini aktaran Kutlu, "Geçen sezon ilk yarıyı 19 puanla 12. sırada bitirmiştik. Bu sezon ise ilk yarının bitimiyle ligi 30 puanla 4. sırada tamamladık. İstatistiksel olarak bakarsak geçen sezon ilk yarıda 4 galibiyet alan takımımız bu sezon ise 9 galibiyet aldı." dedi.

Hakan Kutlu, bu sezon ligde iç saha lideri ve en az gol yiyen takımı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısında sakatlıklar, kart cezalıları bizim için handikaplar oluşturdu. Özellikle son periyotta bizim için kilit olan birkaç oyuncumuzun aynı anda sakat ve cezalı olup oynayamamış oluşu sistemimizi ve takımımızı olumsuz etkiledi. Ancak bunlar futbolun içinde olan durumlar. Son 4 haftadır galip gelemiyoruz, bunların belli başlı sebepleri var. Ancak benim nazarımda en önemli sebep antrenman sıkıntısı yaşıyoruz. İklim koşulları nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Antrenman sahamız kullanılamaz, stadımızın zemini ise çok kötü durumda. Son 1 aydır maalesef antrenman yapmakta sıkıntılar yaşıyoruz ve bu da bizi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bunu aşmamız gerekiyor ancak kısa süre içerisinde mümkün gözükmüyor. Benim için birinci öncelik olmazsa olmazım takımımı hem fiziksel hem de taktiksel olarak antrene edebileceğim fiziki şartları uygun bir ortamda çalışabilmek. Çözüm üretmeye çalışıyoruz ama yeterli olmuyor."

"Takımımıza uygun yeni oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz"

Erzurumspor FK'de görev yaparken 5 kulüpten teklif aldığını anlatan Kutlu, şöyle devam etti:

"Transfer politikamızda, yüklü borç yükünden çıkan kulübümüzü tekrardan bir külfetin altına sokmadan daha çok bilindik isimler üzerinden çalışma yaptık. Bugün 1. Lig'de isteyip de bütçemizi aştığı için alamadığımız birçok futbolcu da mevcut. Projemizden ve belirlediğimiz bütçeden yüksek maliyetler olduğu için o oyuncuları biz alamadık. O oyuncular da haklı olarak diğer 1. Lig kulüplerini tercih ettiler. Oyun formasyonu olarak 3-4-1-2 gibi oynasak da aslında transferda 4-3-3 sistemine uygun oyuncular tercih ediyoruz. Pazartesi itibarıyla transfer dönemi başladı ancak bizim daha önce belirlediğimiz, ön görüşme yaptığımız alternatifli bir listemiz var. Özellikle yerli oyuncular, maalesef maddi gerekçelerden dolayı haklı olarak rakiplerimizi tercih etti. Ekibimizle transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde şehrimize ve takımımıza uygun yeni oyuncuları kadromuza katmayı düşünüyoruz."

Tesislere Avrupa standartlarında önemli bir antrenman sahası kazandırılması için çalışmaların başladığını anlatan Kutlu, bu sahanın transfer döneminde de önemli rol alacağını aktardı.

Toplantının sonunda Hakan Kutlu'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Spor
img

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
img

Takımlarımıza fena salladı
img

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı

Yıldız futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

Taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

Son Dakika Haberleri

Los Angeles yangın söndü mü ABD? Tarotta 13. kart ne anlama gelir? Tarotta 12. kart ne anlama gelir? Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 14 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Tarotta 11. kart ne anlama gelir? Kademeli emeklilik çıkacak mı SON DAKİKA BAKAN AÇIKLAMASI! Yarın okullar tatil mi 15 Ocak Çarşamba(VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA)? Survivor eleme adayları kim? 14 Ocak Salı Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 14 Ocak Salı? İstanbul Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu taşla öldüren katil kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.