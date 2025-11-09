Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ile 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 1-1 beraber kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, milli araya kazanarak gitmeyi istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki haftada galip gelerek iyi bir noktaya geldiklerini, bu maça da bu motivasyonla çıktıklarını belirtti.

Rakibin ofansif gücüne dikkati çeken Özbalta, "Buraya gelirken 32-33 gol atan takım. Ön tarafı gerçekten çok hızlı ve kaliteli bir kadrosu var. Geçen hafta da moral kazanarak galibiyetle buraya geldiler. Bu galibiyetin arkasından belki burada da 1 ya da 3 puan çıkartma niyetindeydiler." dedi.

Özbalta, bu durumu bilerek maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Oyuncular iyi motive oldular ve ilk günden bu yana baktığımızda çok ciddi mesafe katettiklerini onlar da kabul ediyor. Her oynadıkları maçta bunun farkındalar. O anlamda baktığımızda olumlu yönü çok fazla olan bir müsabaka oynadık. Kaybetmeden gittiğimiz bir lig. Böyle müsabakalarda galip gelmek, yukarıdaki yerini biraz daha sağlamlaştırmak istiyorsun, bunun için de uğraştık ama yediğimiz gol köşeye yerden giden toplar kaleciler için çok sıkıntılı olan toplar. Şanssız bir gol oldu." diye konuştu.

Gol sonrası oyuncuların direnç gösterdiğini dile getiren Özbalta, şöyle konuştu:

"3-4 gol yapabilecek pozisyona girdik ki sonuçta karşımızda fena bir takım da yoktu. Bu anlamda üzgünüz ama yapacak bir şey yok daha iyi olmalıyız. Bu bir süreç ve sezon sonu bütün amacımız bu takımın ilk 7 içinde olması ve ilk 7'de olduğumuzda da bir üst lige çıkabilmek adına her şeyi yapabilmek. Son 8-9 haftaya girdiğimizde vites yükseltip inşallah Erzurumspor camiasının, taraftarının, bu kentin hak ettiği yerde bitirme düşüncemiz var."

Esenler Erokspor Cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de, iki takımın da kazanmak için planlar yaparak maça çıktığını anlattı.

Yüksek rakımın zaman zaman oyuncularını etkilediğini ifade eden Özköylü, maçın hakeminin aleyhlerine çok karar verdiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"İki takım da kaybetmemeyi, gol yememeyi düşünürken sağ olsun Atilla Karaoğlan bütün maç boyu yaptığı gibi bir Süper Lig hakemine yakışmayacak kararlarıyla bu maçın önüne geçmiştir. Yediğimiz golden önce verdiği faul kararı evlere şenlik. Eğer birazcık gücü varsa gitsin Fenerbahçe, Galatasaray aleyhinde versin de ben onun hakemliğini göreyim. Yazıklar olsun. Rakip topa vuruyor bizim oyuncu eğiliyor top taca çıkıyor, tacı onlara veriyor. Bu nasıl bir hakemlik? Atilla Karaoğlan maçın içine etti. Maçtan önce Süper Lig hakemi geliyor, maçın kalitesine, iki takımın ligdeki yerine, gücüne, hedeflerine uygun diye düşündük. MHK, federasyon gerçekten ince düşünmüş ama inanın 3. Lig hakeminden daha kötü bir yönetim gösterdi."

Bazı oyuncuların gördüğü sarı kart yüzünden cezalı duruma düştüğünü vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:

"3 tane oyuncumuz cezalı şimdi mutlu olsun. Kendi hatamla kaybediyorsam kaybedeyim. Adama vurduruyorsak, oyuncumuz görevini yapmıyorsa suçlu biziz ama sen öyle bir faul veremezsin kardeşim. İnsanlar mücadele ediyor, günlerce, haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Kulüpler yatırım yapıyor, siz bu işin içine girmeyin dürüst olun, dürüst maç yönetin. Bugün ki Atilla Karaoğlan'ın yönetimini kabul etmiyorum. Maçı izlesin. Biz düşman takım mıyız? Saha içinde bizi ezemezsiniz. Günlerce uykusuz kalıyoruz, analiz, antrenman yapıyoruz bir tane hakem çıkıp bizim kaderimizle oynayamaz."